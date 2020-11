Kigyulladt egy lakóház melléképülete Hegyhátszentjakabon

A tűz átterjedt a lakóépület tetőszerkezetére.

Kigyulladt és teljesen leégett egy lakóházhoz épített, tizenhat négyzetméteres melléképület Hegyhátszentjakabon, a Dózsa utcában. A lángok a lakóház tetőszerkezetére is átterjedtek mintegy négy méter hosszan. A körmendi hivatásos tűzoltók mellett a zalaegerszegi és a lenti hivatásos tűzoltók is a helyszínre érkeztek, négy vízsugárral már körülhatárolták a tüzet. Az esethez a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is kiérkezett, és átvette a tűzoltás vezetését – tájékoztat hivatalos oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Olvasónk küldött képeket a tűzesetről, valamint elmondta azt is, hogy a tűzoltók nagyon hamar kiértek, és azonnal megkezdték az oltást.