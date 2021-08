Lángolt egy kamion motortere Gérce közelében, teljesen lezárták a 84-es utat

Csütörtök délután egy magyar rendszámú kamion haladt a 84-es főúton Sárvár felől Jánosháza irányába, amikor a motortérből hirtelen füst, majd lángok csaptak fel.

Ezt ne hagyja ki! Újabb gimnáziumról derült ki az LMBTQ-érzékenyítés

A kamion vezetője azonnal félreállt, és szerencsére több szemtanú is azonnal megállt, majd 6 poroltóval addig féken tudták tartani a lángokat, amíg a celldömölki, a sopronkövesdi és a szombathelyi tűzoltók a helyszínre érkeztek. A tűzoltók eloltották a lángokat és visszahűtötték az izzó alkatrészeket, majd megkezdték a kamion elvontatását a forgalmas főútról. Az oltási munkálatok idejére teljesen le kellett zárni a 84-es főút érintett szakaszát.

Nagyon fontos, hogy autó kigyulladása esetén minél előbb megkezdjék az oltást akár poroltóval is, és ha eloltani esetleg nem is lehet a tüzet még egy nagyobb, 6 kg-os készülékkel sem, a lángokat viszont addig is féken lehet vele tartani, míg a tűzoltók a helyszínre érkeznek. Ebben az esetben is a nagyobb bajt azzal sikerült megelőzni, hogy többen azonnal megálltak segíteni a bajba jutott sofőrnek.

Volt azonban rossz példa is, egy bécsi rendszámú Nissan hölgy vezetője a rendőrök és a tűz oltásban segédkező több civil többszöri felszólítására sem értette meg, hogy az út teljesen le van zárva és a mentésben részt vevő járművek elfoglalják a teljes útpályát, és ha kiabál a tűzoltóknak, akkor sem fognak hamarabb végezni a mentéssel és az oltást sem fogják abbahagyni miatta. A hölgy két gyerekkel az autójában többször is be akart hajtani a tűzeset lezárt helyszínére, majd határozott utasításra fordult csak meg, de néhány perc múlva újra próbálkozott.