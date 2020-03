Melléképület gyulladt ki Szombathelyen

Szombaton este egy családiház mögötti melléképület és a benne tárolt dolgok gyulladtak ki Szombathelyen, a Rumi úton.

Úgy tudjuk, hogy nagyobb mennyiségű gumi is égett, emiatt hatalmas füst is keletkezett, ezt, illetve a nagy lángokat a város több pontjáról és még Táplánszentkeresztről is látni lehetett.

A tűzben nem sérült meg senki, a lángokat a szombathelyi tűzoltók egy fecskendő és egy vízszállító autó segítségével oltották el.