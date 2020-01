Több baleset is volt szombat éjjel Vas megyében

Szombatról vasárnapra virradóra több baleset is volt Vas megye útjain.

Egy osztrák rendszámú BMW vezetője Szombathely felől Kőszeg felé haladva a megyeszékhely határtól nem messze elaludt vezetés közben, letért az útról az autóval és az úttest és a bokros, cserjés sáv között állt meg. Az autó és a vezetője sem sérült meg komolyabban, de a jármű nem tudott önerőből visszatérni az útra, autómentőt kellett hívni.

A biztosító osztrák call centerének embere is fáradt lehetett, a balesetet szenvedett autó vezetőjét körülbelül negyed óra alatt sikerült megértenie, pedig a sofőr és utasa teljesen egyértelműen mondta el, hogy hol és milyen autóval szenvedtek balesetet, milyen segítségre van szükségük, de ezután még így is két visszahívást is kaptak, hogy akkor mi is történt pontosan.

A 86-os úton, Szombathely Petőfi-telep és Balogunyom között is baleset történt, itt vadat gázolt el egy autó. Szintén vadelütés történt a 84-es úton is, szerencsére ezekben a balesetekben sem történt személyi sérülés.