Több mint húsz embert fogtak el a rendőrök, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai is részt vettek az akcióban (Videó)

Három megyében, 27 helyszínen közel 400 rendőr egy időben csapott le a kábítószer-kereskedő hálózat tagjaira.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának koordinációjában 2020. június 30-án 5 órakor, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI), a Terrorelhárítási Központ, valamint a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság rendőrei közösen, összehangolt akció keretében csaptak le egy győrszentiváni kábítószer-kereskedő hálózat vezető tagjaira, és az alájuk sorolt dílerekre – írja a police.hu.

A művelet során a Terrorelhárítási Központ műveleti egységei Győrszentivánon öt helyszínen öt, Vas megyében kettő, valamint Tatán egy személyt, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság járőrei további egy, míg a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály osztályainak rendőri állománya tíz helyszínen, tizenegy embert fogott el és állított elő bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.

A műveletben közel 400 rendőr drogkereső szolgálati kutyákkal, talajradarral és fali röntgennel kutatást hajtott végre a bűnbandához tartozó személyek által használt ingatlanokban, valamint gépjárművekben. Ennek során helyszínenként több száz grammnyi kábítószergyanús anyagot foglaltak le, amelyeket különböző helyeken találtak fel, például plüssmackóban elrejtve, lemezszekrényekben, gépkocsi kerekében, vázák mélyén eldugva, illetve hűtőkben tárolva. A kutatás alkalmával a KR NNI nyomozói egy 77 tőből álló kábítószer-ültetvényre, illetve a termesztéshez szükséges eszközökre és berendezésekre bukkantak.

A csoport tagjai nem voltak ismeretlenek a hatóság előtt – mivel néhány éve közülük többeket gazdasági bűncselekmények miatt eljárás alá vontak – azonban így is közel másfél éves nyomozási munka eredményeként sikerült összegyűjteni azokat a terhelő információkat és bizonyítékokat, amelyek alapján látókörbe kerültek a kábítószer-kereskedelmet irányítók és a bűnbanda tagjai. A gyanúsítottak magas fokú konspiráció mellett folytatták tevékenységüket, amelyet a helyszíneken lefoglalt több mint száz bontatlan csomagolású és használt mobiltelefon-készülék, valamint SIM kártya is bizonyít, illetve az is igazol, hogy tevékenységük során több, a személyükhöz nem köthető gépjárművet használtak.

Az akció idején az egyik fő irányító, a 37 éves V. Csaba nem tartózkodott otthonában, majd miután tudomást szerzett a rendőri intézkedésről megpróbált elrejtőzni a hatóság elől. A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság felderítő munkájának eredményeként azonban rövid időn belül sikerült beazonosítani a szökésben lévő férfi búvóhelyét, akit a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége – még az akció ideje alatt – Tatán, egy apartmanban elfogott. Vagyonvisszaszerzés keretében a nyomozók – a hálózat vezető tagjaitól – három ingatlant vettek zár alá, nagy értékű gépjárműveket, elektronikus eszközöket, készpénzt és egyéb vagyontárgyakat foglaltak le.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya a 37 éves V. Csaba, 34 éves V. Lajos, a 30 éves V. Roland, a 24 éves V. Róbert Lucián, a 46 éves V. Róbert és a 74 éves M. Erzsébet győri lakosokat, valamint P. Márk 30 éves nagyszentjánosi, Sz. József 40 éves szombathelyi lakost jelentős mennyiségű kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt – őrizetbe vételük mellett – gyanúsítottként hallgatták ki.

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság – az akcióval egy időben – a fenti bűnözői csoporthoz tartozó drogfogyasztókat fogott el, akikkel szemben kábítószer birtoklása miatt indítottak eljárást.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség az eljárás során hét gyanúsított letartóztatására tett indítványt a szökés, elrejtőzés, továbbá az eljárás megnehezítésének veszélye miatt, valamint a bűnismétlés megakadályozása érdekében. Egy gyanúsított esetében az elrejtőzés ténye is megállapítható volt. A bíróság az ügyészi indítványnak helyt adva mind a hét gyanúsított letartóztatását elrendelte egy hónapra.