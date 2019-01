Úton fekvő biciklist gázoltak halálra Magyarnádalja közelében

múltidéző / 14 perce

Kívülről is feltűnő és impozáns volt a Szentgotthárddal „összenőtt” Farkasfán létesített meteorológiai állomás 1989 januárjában. Nem is annyira állomás, inkább bázis, hiszen több önálló egységből állt. A modern, hasáb alakú építmény kupolájával csillagvizsgálóra emlékeztette az arra járót. Csodálatosan parkosított terület vette körül az épületet, távolabb focipálya, készülő agrometeorológiai kiskert. Így mutatta be az állomást a Vas Népe harminc éve.