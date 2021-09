Ittas sofőr okozott balesetet Szombathelyen

Hétfőn a déli órákban egy Volkswagen személyautó haladt Szombathelyen, a Szófia utcában, amikor áttért a szembejövő sávba, ahol ütközött egy szabályosan érkező Ford személyautóval.

A Ford vezetője próbált a padka mellé húzódni, de így sem tudta elkerülni a balesetet. Információink szerint a balesetet okozó Volkswagent vezető nő súlyosan ittasan vezetett, a mentők rendőri kísérettel szállították a szombathelyi kórházba.

A balesetet megelőző percekben egy autósnak feltűnt a nagyon bizonytalanul, sokszor a szembejövő sávba is áttérő autós, aki több járművet is leszorított már, ezért a segélyhívót tárcsázta és elmondta, hogy merre halad az autó. A rendőrök nagyon hamar a helyszínre érkeztek, de a bejelentés után körülbelül egy perccel már balesetet is okozott az ittas sofőr.

Mindenkit arra biztatunk, ha ilyen autóst lát, tárcsázza a segélyhívót, ugyanis nem biztos, hogy ittas a sofőr, hanem rosszul is lehet, esetleg szinte magatehetetlenül „vezet”, ahogyan erre már korábban is volt példa Vas megyében is. Az időben érkező segítség megmentheti a sofőrt is, illetve egy balesetet is megelőzhet.