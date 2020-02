Vitte még a biztonsági kamerát is – A szombathelyi bíróság dönt a sokszoros tolvaj büntetéséről

Nem volt válogatós a tolvaj: üdítőtől vezetékeken és kerekesszék-akkumulátorán át biztonsági kamerát is lopott. Két éven át ténykedett, most áll bíróság elé.

Több rendbeli lopás a vád az egyébként rovott múltú férfi ellen, aki két éven át lopott egy Szombathelyhez közeli városban. Családi házakba tört be és egy kicsit sem volt válogatós. Elemelt például szeszes italt, üdítőt, mosógépet, ágyneműt, szerszámokat, vezetékeket és még biztonsági kamerarendszert is. Akkumulátorokat is vitt egy alkalommal, nem is akárhonnan: az egyik lakóház melléképületében tárolt elektromos kerekesszékekből szedte ki az aksikat.

A sokszoros tolvaj büntetőjogi felelősségéről majd a Szombathelyi Járásbíróság dönt – tájékoztatott közleményben Vassné dr. Szele Adrienn, a Vas Megyei Főügyészség sajtószóvivője.