25 gyereket mentett ki egy lángoló buszból a sofőr

A busz egy gyorsforgalmi úton lévő alagútban kapott lángra Lecco város és Lierna település között. A jármű teljesen kiégett, de a sofőrnek még ezelőtt sikerült az összes utasát kimenekítenie.

A driver quickly evacuated 25 children from a bus shortly before it burst into flames near the town of Lecco in the Italian province of Sondrio on Tuesday, according to emergency services. https://t.co/vmzyUtj4Dw

