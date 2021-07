Döbbenetes részletek a fagyasztóba rejtett Henriett haláláról: a rendőrség mulasztásából halt meg?

A kelet-londoni Zahid Younist még tavaly ítélték el kétrendbeli gyilkosságért: a 36 éves elkövető Mihrican Mustafa mellett a magyar származású Szűcs Henriettel is A 32 esztendős, háromgyermekes Henriettnek szörnyű sors jutott...

A két áldozat holttestét 2019 áprilisában fedezte fel a rendőrség Younis lakásában egy mélyhűtőbe rejtve, melyet követően a bántalmazásért korábban is elítélt szadista szexragadozót azonnal letartóztatták – a férfi jelenleg is életfogytig tartó börtönbüntetését tölti – írja a Bors.

Utcáról a pokolba

A 32 esztendős, háromgyermekes Henriett 2014-ben telepedett le az Egyesült Királyságban, ahová megérkezve a vele együtt kiutazó férfi hamar elhagyta őt. A nő szerint a fickó futtató, azaz strici volt, aki még az útlevelét is ellopta tőle.

Henriett kisvártatva az utcán találta magát, ahol hajléktalanként tengődve emberkereskedelem áldozataként kezelték.

A sebezhető asszony nem sokáig maradt ismeretlen a rendőrség előtt, akik számos bántalmazási ügyében eljártak: így került képbe az őt megerőszakoló David Dallison, aki bár tagadta tettét, vádat emeltek ellene, és tárgyalásáig őrizetben is maradt. 2016 januárjában az ügyészség közölte a bírósággal, hogy a zsaruk szem elől tévesztették Henriettet, Dallison így szabadon távozhatott, ám az ellene felhozott vádat nem ejtették. A férfinak ezt követően még az is sikerült, amire a hatóságok képtelenek voltak: ő persze megtalálta a nőt, aki négy nap múlva már nála is lakott – pechjére.

Pokolból a halálba

A súlyos sérüléseket szenvedett Henriettet nem sokkal később a lakónegyed előtt heverve találták meg: mint azt elmondta, a férfi lökte ki őt az ötödik emeleti ingatlan ablakából. Az azt követően kórházba kerülő nő odabenn ismerte meg Younist, aki már akkor börtönviselt szexragadozó hírében állt,

korábban ugyanis nőket és lányokat is erőszeretettel abuzált, sőt kínzott meg – a rendőrség ennek ellenére „közepes kockázatú” személyként kezelte, ugyanakkor rendre ellenőrizte a lakását, illetve titkos szolgálati adatokat gyűjtött a viszonyairól.

A férfi azután is tartotta a kapcsolatot Henriett-tel, hogy a nő egy, az emberkereskedelem áldozatainak fenntartott házba költözött. A két fél olyannyira közel maradt egymáshoz, hogy az asszony visszatért a fenevad lakásába – anélkül, hogy bárki tudta volna, hová is tart. A Henriett későbbi meggyilkolásának ügyében folyó tárgyalás során napvilágot látott bizonyítékok szerint a nőt Younis kényszerítette maradásra, sőt: egyenesen bebörtönözte áldozatát, aki már életének utolsó heteit is komoly sérülésekkel szenvedte végig.

Halálból a bíróságra

A nő Dallison által való megerőszakolásának soron következő tárgyalására szintén az adott évben került volna sor, ám ő addigra köddé vált, azaz szőrén-szálán eltűnt a hatóságok látóteréből. Mivel a zsaruk korábban azt javasolták neki, hogy a saját érdekében jobban teszi, ha elhagyja Angliát, a bíró úgy döntött, hogy Henriett bizonyára útlevele hiányában is megkísérelhette az utazást, így annyiban hagyta a dolgot.

A Dallison elleni vádat ter­mé­­szetesen ejtették,

Henri­ett pe­­­dig néhány nap múlva SMS-t küldött az egyik nyomozónak, amelyben közölte: nem volt elég jól ahhoz, hogy megjelenjen a tárgyaláson. Hetekkel később a helyi zsaruk még igazoltatták is a férfit: egy vékony nővel volt, akinek sál takarta az arcát, ám hiába mutatkozott be, a biztos urak nem kapták fel a fejüket a nevére – pedig ők voltak azok, akik gyilkosán kívül utoljára látták élve…

Megannyi kérdés

Azon túl, hogy Henriett halálának pontos oka sem ismert, számtalan rejtély övezi az esetet, egy azonban biztos: sokan mutogathatnak egymásra a nyomozás illetékesei közül, elvégre rengeteget mulasztottak és tévedtek. Hogy csak néhányat említsünk: a számot, amelyről Henriett utolsó SMS-ét küldte, nem követték vissza.