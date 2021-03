Dizájn és szemvédelem az eyerim segítségével

Manapság szeretünk olyan szemüveget viselni, amely valódi védelmet jelent a szemünk számára, de lejártak már azok az idők, amikor a dizájn nem fontos.

A 21. században is alapvető követelmény, hogy a szemüveg ne csak a funkcióját töltse be, hanem modern és divatos is legyen. Az eyerim optikai webáruházban egyszerű lesz olyan keretet találni, ami számodra megfelelő dioptriával van ellátva és még modern is, illetve passzol az az arcformádhoz, a bőrtónusodhoz és a személyiségedhez.

Nem elég a dizájni, a védelem is fontos – Használj monitor vagy kékfény szűrő szemüveget!

A mai, modern világunkban egyre több időt töltünk a számítógép előtt, illetve sokat használjuk a mobiltelefont, a tabletet és az egyéb kütyüket. Ha egyhuzamban több időt töltünk a számítógép előtt, akkor fejfájással, szemszárazsággal és homályos látással kell számolnunk. És ezeknek a negatív hatásoknak, az ezekből az eszközökből áramló kék fény az oka. A kék fény túlzott expozíciója ugyanis károsítja a retina sejtjeit és ezért tapasztaljuk meg a fentebb említett kellemetlen tüneteket. A kékfény szűrő szemüveg azonban segít ellensúlyozni a digitális eszközök okozta negatív hatásokat. Egy ilyen szemüveg javíthatja a fókuszt, a szem kevésbé lesz fáradt és sokkal jobb lesz a munkateljesítmény is.

Minél több időt töltünk a számítógép előtt, vagy használjuk a mobiltelefont, annál jobban felborulnak az alvási szokásaink. A kék fény ugyanis növeli az éberséget, csökkenti a melatonin – alvást segítő hormon – termelődését és így nehezebben és később fogunk elaludni. A kékfény szűrő szemüveggel nem csökken a melatonin termelődés, így a megszokott időben kerülhetünk ágyba és aludhatunk el.

A monitor szemüvegek csökkenthetik a makula degeneráció, egy súlyos szembetegség kialakulásának a kockázatait, hiszen a szemüvegnek köszönhetően a kék fény nem károsítja a retina sejtjeit.

Viselj dioptriás fotokróm szemüveget!

A dioptriás fotókróm szemüvegek intelligens lencséi a szabadban tartózkodva besötétítik a dioptriás szemüveget, amelyet napszemüveggé változtat.

Hordj vezetéshez napszemüveget!

A napfény hirtelen el is vakíthat, ami balesethez vezethet. Az eyerim collection kínálatából olyan szemüveget is választhatsz, amelynek napfény hatására besötétedik a lencséje. A szemüveg polarizáció csökkenti a fényvisszaverődést, azonban a kontúrokat kiemeli, ezzel a biztonságos vezetést szem előtt tartva.

Miért az eyerim collectiontól válassz szemüveget?

Az eyerim collection minőségi és megfizethető dioptriás szemüvegeket kínál. Az eyerim úgy véli, hogy a dioptriás szemüvegeket is olyan áron kell kínálni, hogy azt mindenki meg tudja vásárolni. Talán nem véletlen, hogy a cég egyik egyszerű filozófiája ez: „A dioptriás szemüvegeknek mindenki számára elérhetőnek kell lenniük. Egyszerűen csak láss.”

Az eyerim collection szemüvegkeretei többféle anyagból készülnek, így a kínálat is széles. Az árak alacsonyak és ha dioptriás szemüveget vásárolsz, a lencséket már tartalmazza az ár. Az eyerim collection dioptriás szemüvegeit biztonságos és kényelmes az eyerim honlapján megvásárolni. A dizájnos szemüveg mellé most modern és divatos órák közül is válogathatsz.