A legjobb körmös Vasban: ti választottatok, mi megmutatjuk

Körömápolás, stílus, kreativitás – ezek mind fontos szempontok, amikor körmöst keresünk. De vajon ki Vas vármegye legjobb körmöse? Ezt a kérdést tettük fel olvasóinknak és követőinknek. Több száz komment érkezett és a válaszokból kirajzolódott a lista, amelyből most megosztjuk veletek a legjobb 5 szakembert.

Legjobb körmös vasban: ti megszavaztátok

Fotó: Facebook / Forrás: Facebook

A legjobb körmös Vasban

A Ti kedvenceitek:

Bazsó Letícia Gyócsi-Tóth Jennyfer – Nizra nails for you Merácz Bernadett Tami Nails (Tokorcs) Pityer Gabriella (Celldömölk)

Megyei szakértelem és sokszínűség

Biztosan állíthatjuk, hogy Vas vármegyében nagyon sok profi szakember dolgozik – szerencsére a választék is bőséges. Ez a lista most az általatok legtöbb szavazatot kapott körmöseket mutatja be, de a sort még bőven folytathatnánk, hiszen ez egy népszerű szakma, ahol sokan szívvel-lélekkel dolgoznak nap mint nap, hogy a vendégek elégedetten távozzanak.

Mi alapján választottatok?

Több száz komment érkezett hozzánk, és azt látjuk, hogy körmöst választani nem egyszerű feladat, hiszen sok szempontot figyelembe vesztek.

Számotokra fontos a gyorsaság, de nem a precizitás és pontosság kárára. Senki sem szeret hosszú órákat eltölteni a székben, mégis mindannyian azt szeretnénk, hogy a végeredmény tökéletes legyen.

Vannak, akiknek a kreativitás, az egyedi formák és minták a legfontosabbak, míg mások inkább az egyszerű, mégis elegáns stílust keresik. Mindenki mást vár el, és éppen ezért fontos, hogy Vas megyében is vannak olyan körmösök, akik minden igényt képesek kielégíteni.

De mitől lesz igazán jó egy körmös?

Egy igazán jó körmös munkája precizitáson és szakértelmen alapul, hiszen minden egyes köröm egy apró műalkotás, amely gondos odafigyelést igényel. Emellett elengedhetetlen a gyorsaság is, hiszen senki sem szeret órákig várakozni vagy ülni a székben, így a hatékony munkavégzés nagyon fontos. A kreativitás teszi igazán különlegessé a körmöket: az egyedi minták, formák és színek révén válik a végeredmény igazán személyessé. Egy jó körmös odafigyel a vendég igényeire, meghallgatja őt, és ehhez igazítja a szolgáltatást, miközben a higiénia és a tisztaság is alapvető követelmény, hogy mindenki biztonságban és kényelmesen érezhesse magát.