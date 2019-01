Kutyaruha: divatos hóbort vagy valóban hasznos?

Egyre több kistestű kutyát látni divatos ruhákban sétálni az utcákon. De ez csak a hóbort vagy valóban szükség van a pluszrétegre? Utánajártunk, hogy megfázhatnak-e négylábú barátaink.

Dr. Varjú Gábor szombathelyi állatorvost kerestük meg a témában. Megtudtuk: létezik a jelenség, de sokkal ritkább, mint mondjuk az embereknél. A kint tartott kutyák nagyon jól alkalmazkodnak az időjáráshoz, náluk nem jelentenek különösebben gondot az igazán kemény mínuszok sem. Ugyanakkor fontos, hogy biztosítsunk nekik meleg kutyaházat.

A legfontosabb, hogy egy kisebb házikót válasszunk, hiszen a saját testhőjükkel fűtik be az alvóhelyüket. A lényeg, hogy kényelmesen lefekhessen az állat, de minél kisebb legyen a légtér. Fontos az is, hogy szigetelt legyen a ház és semmiképpen se nézzen az ajtaja észak felé. Az ajtóra szereljünk fel egy vastagabb textilt (vagy mást) ajtó gyanánt. Ez lehet egy lábtörlő is, de már kapni külön erre a célra készült műanyag kutyaajtókat is.

A fekhelyet ki is bélelhetjük, ha nem rágja, tépi szét a kutya, akkor bármilyen régi pokróc megfelel erre a célra – mondta az orvos. Ha viszont az anyagokat megeszi a négylábú, használatunk szalmát is a kutyaház aljában.

A lakásban tartott kistestű vagy rövid szőrű kutyáknál más a helyzet. Ha hideg van, náluk sokszor tényleg fontos, hogy legyen egy pluszpulcsi vagy kabát ami megvédi őket a nagy hőmérséklet változástól. Ha a kutya láthatóan remeg, nem érzi jól magát, érdemes beszereznünk neki valamilyen ruhadarabot.

A legtöbb gondot mégsem a séta okozza, inkább belsőleg fáznak meg az ebek, ha például megeszik a havat vagy túl hideg, jeges vizet isznak. Ez felső légúti tüneteket okozhat. Nem csak a tél velejárója ez, nyáron is kialakulhat a betegség, például ha fagyit adunk az állatnak. Ilyenkor orvoshoz kell fordulni.

Szerencsére elmondható, hogy még a bent tartott állatok is sokkal jobban bírják a hideget, lényegesen kevesebb körükben a megfázás, mint a gazdik életében. Ritka, hogy ilyen esettel fordulnak hozzájuk – mondta dr. Varjú Gábor. Ugyanakkor jobb, ha nem kockáztatunk, a meleghez szokott kutyust például ne hagyjuk kint nagyon sokáig a fagyban.

Megfázásszerű tüneteket okoz az úgynevezett kennelköhögés is. Ez inkább tavasszal és ősszel a jellemző, szinte minden évben jelentkezik járványszerűen. Ez a kutyák rendkívül ragályos légcső- és hörgőgyulladása, amely jellemzően csoportban tartott, kutyatársaságba járó kedvenceket érint. A görcsös köhögéssel járó betegség általában néhány hét alatt gyógyul, de rendkívül kellemetlen. Kiállításon, kutyaiskolában, kutyafuttatókban megforduló kutyák immunizálása éppen ezért erősen ajánlott. Jó hír, hogy az éves kombinált oltás ez ellen is véd, de létezik külön ez ellen kifejlesztett vakcina, amit orrba kell cseppenteni, nem tűvel juttatják be a szervezetbe. A téli sétákon sok gazdit aggaszthat a jég, hiszen a legtöbb kutya cipő nélkül „csupasz manccsal” sétál. Jó hír, hogy ez nem okoz gondot, nem jellemző, hogy a jégszilánkok felsértenék a

talppárnáikat.

Az igazi veszélyt az utak sózása jelentheti. Ez kiszárítja, kicsípi a mancsot, sebesedhet, be is gyulladhat tőle. Már sok mancsápoló vagy mancsvédő készítmény elérhető, a városi gazdik ezzel sok kellemetlenséget megelőzhetnek. A legjobb védekezés viszont az, ha minden séta után lemossuk a kutya lábát. Így nem marad rajta a só, egészséges lesz a tappancs. Aki még mindig aggódik, beszerezhet kutyacipőt vagy -zoknit, de a legtöbb állat ezt nehezen tűri.