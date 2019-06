Fődíjat értek sárvári tudósítónk, Pajor András aktfotói

Fődíjat kapott Pajor András hat képet tartalmazó portfóliójára a legrangosabb hazai aktfotó-biennálén. Most először pályázott, azt mondja, a Sárvári Fotóklub pezsgése elengedhetetlen volt a sikerhez, amiből több is jutott az idén.

A szentesi aktfotó-biennálé fődíját kapta meg Pajor András, a Vas Népe sárvári tudósítója. A díjátadót a szentesi Tokálcsi Galériában tartották, együtt a tárlatnyitóval.

– A mostani kiállítás is jó példa arra, hogy az akt műfajával szinte minden kifejezhető – értékelte a biennálét Eifert János fotóművész. Nagy István, a szentesi fotóklub vezetője megnyitójában pedig azt hangsúlyozta, hogy nagyon sok átgondolt, hozzáértéssel, művészi látásmóddal válogatott kép érkezett, köztük néhány komoly portfólió is.

Egy ilyen, hat képet – Hiányzók, Alsószoknya, A műteremlakó magányossága, Fejetlenség, Anyaszült játékszerek, Józan magányosság – tartalmazó szerzői kollekcióját díjazták Pajor Andrásnak is, aki először pályázott a bien­náléra. A nyertes képek nem egyszerre, sőt nem is ugyanabban az évben készültek, de mind 2014 után, ami feltétele volt a pályázatnak, ahogyan az is, hogy kinyomtatott, bekeretezett képeket vártak.

– Az elismerés nem pusztán az én érdemem, hanem azé a Sárvári fotóklubé is, amelyet Benkő Sándorral közösen hoztunk létre 30 év szünet után 2013-ban, és ami azóta is a reneszánszát éli. Hamarosan ötvenéves leszek, az idei díjaknál jobb születésnapi ajándékot nem is kívánhatnék – fogalmazott. Nem egy díjról van szó, hiszen Pajor András az Év Magyar Fotója – Év Magyar Fotósa pályázatán sajtófotó kategóriában harmadik helyezett lett az idén a Piramisok mögött című felvételével.

Az országos szentesi aktfotó-biennálé pedig a legrangosabb és legnagyobb múltra visszatekintő hazai művészi aktfotópályázat. Az idén Pajor András mellett ketten kaptak fődíjat, hatan különdíjat.

A pályamunkákból rendezett kiállítás július 28-áig tekinthető meg a szentesi galériában.