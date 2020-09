Gyerekek köszöntése és díjalapítás Táplánszentkereszten

Megható rendezvényt tartottak a településen, mintegy kárpótolva a lakókat az idén elmaradt falunapért. Az önkormányzat melletti tér polgárrá fogadó és szoboravató ünnepség helyszíne volt.

Perl János, Táplánszentkereszt polgármestere az ünnepségen köszöntötte azt a huszonkilenc gyermeket, akik tavaly nyár óta látták meg a napvilágot a helyi családoknál.

Ajándékul egy-egy tízezer forinttal feltöltött Start-számlát kaptak valamennyien az önkormányzattól, abban a reményben, hogy felnövekedve is a falu polgárainak közösségét fogják gazdagítani. A foltvarrók által készített egyedi ágytakarót a táplánszentkereszti hagyományok szerint ezúttal is kisorsolták az új polgárok között most Tóth Márkónak kedvezett a szerencse.

A délután a továbbiakban is családi tematikával folytatódott, ám egy kicsit másképp.

A nemrég Táplánszentkereszten letelepedett orosz pár, Postnikova Natalia és Borisoglebskiy Alexander egy vietnámi márványtömbből kifaragott, két egymásba kulcsolódó kezet ábrázoló szobrot adományozott a falunak, amelyet egy balatoni mészkő talapzaton helyeztek el az önkormányzat épülete mellett. Natalia nagy gonddal fogalmazott magyarsággal tudatta a falubeliekkel, hogy a szobrot – mint kézfogást – köszönetük jeléül adják az itt élőknek, amiért őket olyan szívesen és segítőkészen befogadták, szinte családjukként tekinthetnek rájuk. Az ünnepségen tudtuk meg azt is, hogy Natalia és Alexander díjat alapít, amelyet minden évben kétszer ítélnek oda a faluért önzetlenül cselekvőknek.

A hidegtálas vacsora mellett gyűjtés is zajlott, méghozzá a Gyöngyvirág Dalkör részére. Elektromos zongorát vásárolnak majd az adományokból.