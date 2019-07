125 éves a Szakonyfalui Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Alapításának 125. évfordulóját ünnepelte a Szakonyfalui Önkéntes Tűzoltó Egyesület, amelyhez ebből az alkalomból három új tag is csatlakozott.

A megfakult, de elevenen élő emlékek felidézésével beszélgettünk a jubileum apropóján Nagy Norbert parancsnokkal, aki hangsúlyozta, hogy ez az ünnep tisztelgés mindazok előtt, akik úgy döntöttek, szervezett formában, ha kell, életük árán is védekeznek a rettegett tűz, az elemi károk ellen.

– Nem szabad megfeledkezni az édesanyákról, feleségekről, családtagokról, ők azok, akik ott vannak minden egyes tűzoltó mögött és mellett – mondta Nagy Norbert. – Ők azok, akik aggódnak értünk, amikor a sziréna hangja hív minket, akár éjszaka közepén. Ők azok, akik félve élnek meg minden egyes vonulást, és ők azok, akik vigasztalnak minket, ha valami nem sikerül.

A múlt mellett szóba került a jelen is. Az önkéntes tűzoltó parancsnok véleménye szerint hangsúlyt kell helyezni az ifjúság képzésére, toborzására. Örömmel számolt be arról, hogy három ifjú: Kovács Réka, Kovács Kristóf és Lázár Balázs tett esküt ezen a jeles napon. Szólt arról is, hogy a nemzetközi kapcsolatok ápolása az egyik legfontosabb feladat, nem csak a szlovén és osztrák határ közelsége miatt. Tudvalevő, hogy a szomszédos országok önkéntes (községi) tűzoltói más technikával, felszereléssel dolgoznak.

A közös gyakorlatok során – amelyeken alkalmanként nyolc-tíz egyesület is részt vesz – megtanulják a különféle tűzvédelmi, katasztrófavédelmi eszközök helyes kezelését. Szó esett arról is, példaértékű az önkéntes tűzoltó egyesület kapcsolata az önkormányzattal, a szakonyfalui civil szervezetekkel, egyesületekkel, valamint a szlovén nemzetiségi önkormányzattal. A közös projektek szervezése, lebonyolítása mellett segítik az egyesület munkáját, mind anyagilag, mind pedig pályázatfigyeléssel.

A kiváló együttműködést, az eddig végzett munkát köszönte meg Kovács András, a Vas megyei Szent Flórián Tűzoltó és Polgári Védelmi Szövetség elnöke Rogán Valéria polgármesternek és Majczán István egyesületi elnöknek. A jubileu­mi rendezvényen a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója nevében Király Lajos tűzoltó ezredes üvegkerámia emlékplakettet és díszoklevelet adott át az egyesületnek és emléklappal köszönte meg két önkéntes tűzoltó kiemelkedő munkáját. A Vas Megyei Közgyűlés elnökének díszoklevelét szintén Király Lajos tűzoltó ezredes adta át az egyesület elnökének.

A közeljövő feladatáról szólva Nagy Norbert elmondta, a Szakonyfalui Önkéntes Tűzoltó Egyesület birtokában van a környék (talán) legrégebbi vonulós eszköze, az 1882-ben készült, lovas tűzoltószekér-fecskendő. Az eltelt idő eléggé megviselte, de közös összefogással talán sikerül ismét használható állapotba varázsolni.

Civil/Horváth R. László