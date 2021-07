13 új, szóló típusú járművet állít csatasorba a Volánbusz Vas megyében

Tovább fiatalodik Vas megye járműállománya. Az új autóbuszok beszerzésére a Volán Buszpark Kft. idén év elején írt ki közbeszerzési eljárást. A kiemelkedő nagyságrendű fejlesztés keretében három autóbuszgyártó szállítja a több mint 500 környezetkímélő, dízelüzemű járművet a Volánbusznak 2022 elejéig. Az új buszokkal országszerte találkozhatnak majd az utasok. A közlekedési társaság kiemelt célja továbbra is a biztonságos és kényelmes utazás biztosítása, az utazási igények minél magasabb szintű kiszolgálása és a szolgáltatási színvonal emelése.

A most beszerzett több mint félezer autóbuszból elsőként a Kravtex Kft. kezdi meg az új járművek szállítását: az első 150 darab Credo Econell 12 típusú, szóló, alacsony belépésű jármű már a nyár végéig megkezdi a szolgálatát; a buszok – Pest megye kivételével – országszerte forgalomba állnak. A modern járművekkel utasaink többségében a Sárvár-Bük, Őriszentpéter-Szentgotthárd, Körmend-Döröske, Őriszentpéter-Körmend, Celldömölk-Jánosháza, Kőszeg-Szombathely, Szombathely-Körmend, Bükfürdő-Szombathely, Ják-Szombathely, Meszlen-Szombathely, Kőszeg-Sárvár autóbuszvonalakon találkozhatnak majd – adta hírül közleményében a Volánbusz Zrt.

A 75 utas szállítására alkalmas autóbuszok légkondicionáltak, rendelkeznek elektronikus utastájékoztatási rendszerrel, fedélzeti kamerarendszerrel, kerekesszék és babakocsi elhelyezésére kialakított speciális férőhellyel és a felszállást segítő rámpával, valamint üléspáronként 1 USB-csatlakozóval. A járműveket a minél kevesebb károsanyag kibocsátásával járó, hatékony és biztonságos üzemeltetés érdekében EURO6 előírásoknak megfelelő dízelmotor hajtja.

Ágh Péter országgyűlési képviselő elmondta: „Nagy megtiszteltetés a fejlesztés – rövid időn belül immár másodszor – Sárvárnak és a megyének is, hiszen segítségükkel az utasok olyan minőségi változást tapasztalhatnak, amelyre régóta várnak. A kormánnyal együttműködve azon dolgozunk, hogy a közlekedés valamennyi területén előrelépjünk. Folyamatban van a Szombathely-Kőszeg közötti vasút felújítása és a Magyar Falu program számos fejlesztése is azokon az utakon hoz majd előrelépést, amelyeken ezek a buszok is közlekedni fognak. Több sikeres pályázatnak köszönhetően javul a települések belterületi úthálózata is. Lépésről lépésre haladunk tehát, egymással szövetségben közúton, vasúton, buszon egyaránt, azért, hogy 21. századi körülményeket biztosíthassunk Vas megye lakosainak.”

Németh Zsolt országgyűlési képviselő kiemelte: „Nagyon örülök annak, hogy a most átadott új járművek már nem csak Sárváron és Vas megye északi részén, hanem például Őriszentpéter, Szentgotthárd, Körmend, Ják, Celldömölk és Jánosháza vonalain is megjelennek egy új minőséget képviselve. Az már természetes, hogy környezetkímélők, a legújabb szabványoknak is megfelelnek. Emellett klimatizáltak és az utasinformációs rendszerük is olyan színvonalú, amelyet néhány évtizede elképzelni sem tudtunk. Azt is ünnepeljük, hogy kétszeresen is a mieink, hiszen magyar járművek, amelyek szervesen illeszkednek a kormánynak a nemzeti önrendelkezésünk visszaszerzésére irányuló stratégiájába. Örömteli, hogy a közlekedés területén is egyre inkább megjelenik a magyar termék. A magyar állam hazai munkaerő alkalmazásával előállított magyar terméket vásárolhat, amely nemzeti büszkeségünket is ápolja.”

Kondora István, Sárvár polgármestere Vas megye mind a 216 polgármestere nevében köszönte meg, hogy már második alkalommal valósulhatott meg Sárváron új autóbuszok átadása. „Igazi gazdáik az autóbusz-vezetők lesznek, de velük együtt az utasok is jól járnak a járművekkel, hiszen szinte minden Vas megyei település, Szentgotthárdtól Celldömölkig, Répcelaktól a déli kisebb településekig találkozhat majd velük, Vas megye egész közössége élvezheti előnyeiket. Könnyebb őket vezetni, kevesebb üzemanyagot igényelnek, kényelmesebbek és korszerűbbek.”

Az elmúlt évek legnagyobb volumenű egyidejű autóbusz-beszerzése zajlik idén, aminek eredményeként rövid időn belül már másodszor jelenhetjük be a megyében élőknek új járművek érkezését – hívta fel a figyelmet Papp László, a társaság humánerőforrás vezérigazgató-helyettese. Hozzátette: „Júniusban összesen 3 darab MAN Lion’s City GL A23 típusú csuklós járművet állítottunk forgalomba Vas megye útjain, ezeket most újabb 13 környezetkímélő, kényelmes és korszerű jármű követi. A 7 darab sárvári és 6 darab szombathelyi telephelyre érkező autóbusznak köszönhetően a térségben közlekedő helyközi járműállományon belül a szóló kivitelűek 9,15 százaléka, a teljes járműállománynak pedig 7,98 százaléka újul meg. A korszerűsítéssel éves szinten több mint 1,3 millió utas számára biztosítunk még kényelmesebb utazást.”

A MÁV–Volán-csoport egységes stratégiai irányításának is köszönhetően egyre színvonalasabb, korszerűbb és környezetkímélőbb szolgáltatások várják az utasokat. A Volánbusz 2018-ban indult jármű-fiatalítási programja keretében eddig 1070 új és újszerű autóbusz állt forgalomba. A társaság 2021-ben 1665 busz beszerzésére indít közbeszerzési eljárást, ebből – az eljárások sikere esetén – várhatóan közel 700 jármű az év végéig meg is érkezik. A fennmaradó állomány 2022-ben áll majd az utasok szolgálatába. A jármű-fiatalítási program eredményeként a jövő év végéig a vállalat teljes autóbusz-állományának 40 százaléka megújul.