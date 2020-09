140 éve vigyázzák a települést a pinkamindszenti önkéntesek

A 140 éve létrehozott tűzoltó egyesület helyi értékké vált. A Vas megyei önkéntes tűzoltók 150 millió forintos támogatásra számítanak, jut majd pénz a pinkamindszentieknek is.

A Pinkamindszenti Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalakulásának 140 éves évfordulóját ünnepelték szombaton. A szentmisét követően az egyesület tagjai felesküdtek az új zászlóra, a támogatók pedig elhelyezték a zászlórúdon a támogatói szegeket. Az ünnepség a templomi szertartást követően a művelődési házban folytatódott, ahol elsőként V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő mondott beszédet. Mint kiemelte, öt emberöltő telt el azóta, hogy néhány önkéntes összefogott és idejét, munkáját önzetlenül felajánlotta, hogy segítségére legyen a közösségnek. Azt megszokhattuk már, hogy a bajban az emberek összefognak, de ezek a szövetségek a baj elmúltával többnyire felbomlanak, ez a közösség azonban folyamatosan őrködve, vigyázva a falu és a környék épségére, nem széledt szét az évek során. Újabb és újabb nemzedékek nőttek fel és álltak be a soraikba, ugyanis a tűzoltók rátermettségén, elhivatottságán, a generációknak tovább adott jó példán, kötelességtudaton és a felelősségvállaláson nem fogott az idő vasfoga. A települési értékek – mint amilyen ez az egyesület is – adják a talapzatát annak az értékpiramisnak, aminek a csúcsán a hungarikumok állnak. Most egyszerre ünnepelhetjük a múltat és a jelent, és bízhatunk a sikeres jövőben is. Akiknek van mire alapozniuk, ott a jövő is biztosabb, Pinkamindszent ilyen hely.

Pajor László megyei tűzoltósági főfelügyelő miután tolmácsolta a katasztrófavédelem igazgatójának üdvözletét, gratulációját és köszönetét, felidézte, hogy 1878-ban tűz pusztította el a falu nagy részét, majd két évvel később ennek hatására megalapították a Tűzoltó Egyletet. Az emberek felismerték, hogy egymással összefogva, tudásukat, tapasztalataikat egymással megosztva jobban tudnak segíteni a bajbajutottakon. – Az önkéntesség a katasztrófavédelem rendszeralkotó eleme, nélkülük nem lenne olyan hatékony a védekezés. Az egyre gyakoribbá váló viharos időjárási események annyi feladatot adnak, hogy azt a hivatásos állomány egyedül nem győzné. Kovács András, a Vas Megyei Szent Flórián Tűzoltó és Polgári Védelmi Szövetség elnöke emlékeztetett, Kőszeg után elsőként a pinkamindszenti közösség döntött úgy, hogy létrehoz egy védelmi egyesületet. Mint elárulta, a kormány feltehetően a napokban dönt arról a 150 millió forintos támogatásról, amit az önkéntes tűzoltók kapnak, és amiből jut majd pénz a pinkamindszentieknek is. Az ünnepségen elismeréseket is átadtak.