16 évtized hangját idézték fel, fogalmazták újra Kőszegen

Pénteken az ünnepi közgyűlés után Kiss Márton Ifjúsági Prima díjas zongoraművész adott koncertet a Jurisics-vár Lovagtermében, majd a kórus történetét bemutató kiállítás nyílt. Szombaton hangversennyel folytatta az ünneplést az idén 160 esztendős Concordia-Barátság Énekegyesület.

Pénteken délután a temetőben az elhunyt karnagyok és tagok sírjánál emlékeztek a kórus tagjai. Az azt követő ünnepi közgyűlés köszöntőjében Szilágyi Imre elnök rámutatott: emlékeznek az elődökre és azt is ünneplik, hogy a kórus ennyi évtized után együtt van és remélhetőleg a továbbiakban is együtt marad. Básthy Béla polgármester a megalapításon kívül ahhoz is gratulált a kórusnak, hogy a közösséget sokszor újraalakították, mindig megtalálták a folytatást, ennek bizonyítéka az idei emlékév is. – A Concordia azon egyesületek közé tartozik, amelyek azt bizonyítják, hogy jó kőszeginek lenni és lehet kőszegivé válni. A mai modern világban újak a kihívások, de a bevált receptek – a kórusban éneklés nevelő ereje, szépsége változatlan.

Generációk adták át egymásnak a hagyományok tiszteletét, az éneklés örömét, a zene szeretetét a Concordiában. A 160 év tevékenységéről Bertáné Horváth Ágotától hallhattak a megjelent kórustagok. Második napirendi pontként a szakmai munkáról számolt be Szilágyi Miklós karnagy, aki 2013-ban vette át a kórus irányítását a tiszteletbeli örökös karnagy dr. Schrott Gézától. Az énekkar mögött álló közel egy évet úgy jellemezte: kicsiben leképezte az elmúlt 160 évet. A kezdetektől a válságokon át a kisebb-nagyobb sikerekig, ahogy az elődök, úgy ők is egyre magasabbra helyezték a lécet, és próbáltak megfelelni a kihívásoknak és a hangjegyeknek. A Vas Megyei Közgyűlés alelnöke, Marton Ferenc köszöntője után Básthy Béla a város elismerő oklevelét adta át a Concordia több tagjának. Oklevelet vett át dr. Virág Mária, Weidl Tamásné, Gyuráczné Putyora Irén, Kolnhofer Ernőné, Jeszenszky Zsuzsanna, Maczalikné Bartos Mária és Horváth Miklós, majd társegyesületek, civil szervezetek, kórusok köszöntötték a nagy múltú énekkart.

Uwe Scheer–Tóthárpád Ferenc Kőszegi Polgár indulója nyitotta a szombat esti hangverseny ősbemutatóinak sorát. További hat kórusművet ugyanígy először hallhatott a Lovagtermet megtöltő közönség, amely a kortárs darabok megjelent zeneszerzőinek is tapsolhatott. Slusszpoénként – a műsorvezető Bakos György nevezte így – a vállalkozó kedvűek lehetőséget kaptak, hogy együtt énekeljék a kórussal, a fúvósok közreműködésével Bárdos Lajos Kőszegnek írt művét, a Kőszegi éneket. Vasárnap – visszatérve a gyökerekhez – az evangélikus istentiszteleten szerepelt a kórus: 1859-ben Möszl Lajos evangélikus tanító kezdeményezése jött létre a 12 fős Concordia dalárda. „Egyszerű dal és egyezség legyen legszebb díszünk” – ez volt a tanító ars poeticája.