16 tonna hal érkezett a vasi vizekbe – Nem rendeltek el horgászati tilalmat

Összesen 21 horgászvízbe telepített halat – főleg pontyot – a szövetség. A ragadozóhal-állomány erősítéséért pedig süllőre és csukára kötöttek termeltetési szerződést.

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége március elején kezdte meg a megyei horgászvizek tavaszi pontytelepítését, a halmennyiség jelentős része az ünnepi hosszú hétvégére érkezett, de még most csütörtökön is volt telepítés. Sajnos a haltermelőknél idén a tavaszi-nyári halkészletek jelentős mértékben korlátozottak, ezért a tavalyi kedvező halárakhoz viszonyítva már most 11–18 százalék közötti haláremelkedés jellemzi a piacot. A szezonindító halasítással 13 800 kg 1,5–2,5 kg közötti háromnyaras ponty és 2000 kg vegyes keszeg került a szövetségi vizekbe a legnagyobb hazai haltermelő, a Tógazda Zrt. zalaszentgróti telephelyéről.

A csaknem 16 tonna hal telepítése után nem rendeltek el általános horgászati tilalmat egyik vízterületen sem, így a tavaszi időjárásban mindenki tud hódolni szenvedélyének. Igaz, hogy a hosszú hétvégén a folyamatos frontokkal támadó időjárás próbára tette a horgászok kitartását, ennek ellenére a frissen telepített pontyokból vasárnap és hétfőn már több szerencsés és ügyes kezű horgász tudott akár több példányt is a szákba terelni.

A szövetség idén is törekszik arra, hogy a pontyhorgászok igényeinek ma­ximális kiszolgálása mellett minél több keszeg és növendék ragadozó, illetve egyéb őshonos halfaj kerüljön a vasi vizekbe. Természetesen ehhez szükséges a termelői kínálat is, ami jelenleg is a szűk keresztmetszetet jelenti az ágazatban. A szövetség a vasi vizek ragadozóhal-állományának erő­sítéséért az ország egyik legnagyobb termelőjével írt alá a napokban 2000 egynyaras (0,25–50 dkg/egyed) süllőre és 500 egynyaras (0,5–1,2 kg/egyed) csukára termeltetési szerződést, így a tervek szerint novemberben több horgászvízbe kerülhetnek növendék ragadozó halak. Miután a szakmai szervezet süllő- és csukavásár­lási szándéka még ennél is jelentősebb, folyamatosan keresik a beszállítópartnereket.

A szövetség arra hívja fel a figyelmet, hogy a horgászat mint kellemes és egészséges időtöltés csak érvényes állami horgászjegy és a halgazdálkodásra jogosult által kiadott területi jegy birtokában, a horgá­szatra vonatkozó írott és a kulturált vízparti viselke­désre vonatkozó íratlan szabályok betartása mellett folytatható. A horgászat megkezdése előtt minden pecásnak kötelessége tájékozódni a vízterületekre vonatkozó szabályokról, amelyek a szövetség honlapján is elérhetők a vasivizeken.hu oldalon.

Telepítések menetrendje:

Március 11. – vasvári csónakázó­tó: 700 kg ponty; püspökmolnári tó: 500 kg ponty.

Március 12. – gencsapáti-perenyei tó: 400 kg ponty; csepregi Téglagyári-tó: 300 kg ponty; csánigi tó: 400 kg ponty; nagypiriti tó: 350 kg ponty; merseváti tó: 400 kg ponty; celldömölki tó: 400 kg ponty; gersekaráti Sárvíz-tó: 1900 kg ponty, 2000 kg vegyes keszeg; magyarszecsődi tó: 1800 kg ponty.

Március 13. – szombathelyi Csónakázó­tó: 1500 kg ponty; szombathelyi horgásztó: 650 kg ponty; újperinti I. sz. bányató: 750 kg ponty; Vadása-tó: 350 kg ponty; kerkaszentkirályi holtág: 350 kg ponty; kerkafalvi Kéthatár-tó: 500 kg ponty.

Március 18. – Rába folyó ikervári műcsatorna: 400 kg ponty; Rába folyó Ikervár duzzasztott: 400 kg ponty; vaskeresztesi Pinka-holtág: 250 kg ponty; magyarszecsődi tó: 450 kg ponty; máriaújfalui Hársas-tó: 1000 kg ponty.