1,8 milliárdos segítség jön Sárvárra- Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője lobbizott a városért

Ágh Péter országgyűlési képviselő hivatalos közösségi oldalán jelentette be: a város 1,8 milliárd forintos támogatást kap, sikerülhet elhárítani a településre leselkedő veszélyt.

Nehéz helyzetbe került volna

A fürdő 2009–2010. évi fejlesztéseinek egy részét ugyanis csak kötvénykibocsátásból tudta fedezni, a törlesztés a járvány okozta helyzetben egyre lehetetlenebb, és oly mértékű terhet jelentett, amelyet az önkormányzat sem tudott átvállalni. Fizetésképtelenség esetén a város és a fürdő is nehéz helyzetbe került volna, veszélybe sodorva a létesítmény jövőjét, a helyi turizmust és minden benne dolgozót. Ágh Péter elmondta:

– Azért, hogy ez a turisztikailag fontos település ne kerüljön ilyen lehetetlen helyzetbe – közvetítésemmel –, miniszterelnök úr segítő kezet nyújtott Sárvárnak. A település támogatási kérelmet fogalmazott meg 1,8 milliárd forint értékben a hitel kiváltása érdekében, amely összeget Magyarország kormánya egy, a héten megjelent határozatban biztosított. Ebben a nehéz pandémiás helyzetben ez óriási segítség, hiszen a városnak a törlesztésre nem kell újabb hiteleket felvennie. Köszönöm, hogy ismét számíthattunk a kormányra! Bízom abban, hogy a járvány elmúltával Sárvár ismét az ország egyik meghatározó turisztikai célpontja lehet.

Köszönet

Kondora István, Sárvár polgármestere közösségi oldalán köszönte meg Orbán Viktor miniszterelnöknek, a kormánynak és Ágh Péter országgyűlési képviselőnek, hogy kérésük meghallgatásra talált. – 2007–2008-ban, a fürdő második ütemének fejlesztésére vettünk fel mintegy négymilliárd forint értékben kötvényhitelt, ami a svájci frank árfolyamnövekedése miatt megduplázódott – mondta. – A hitel önkormányzatra eső felét 2013-ban a kormány konszolidálta. Óriási szerencsénk volt, hogy az idegenforgalom élvonalában vagyunk és a fürdő bírta a rá eső rész törlesztését, de a hitelállomány így is nagyon lassan csökkent. Most, hogy a koronavírus-járvány miatt már tavasszal be kellett három hónapra zárni, az éves bevétel optimista becslések szerint is a fele lesz a megszokottnak, így a törlesztést nem tudná fizetni a fürdő. Az adósságrendezéssel viszont a hitelállomány anullálódik. Így a fürdő és Sárvár város hitelképessége is helyreáll, és tiszta lappal tudunk indulni a 2021–2027-es uniós költségvetési időszak pályázatain.