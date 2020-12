190 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma Vas megyében

Elhunyt 189 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 5513 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, 68 525 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig jelenleg 164 018.

Vas megyében is folyamatos növekedésről számolunk be. Csütörtökről péntekre a beazonosított fertőzöttek száma 190 fővel nőtt, 7704-ről számolt be a koronavirus.gov.hu.