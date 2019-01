2019 a gondolkodás, avagy a Merkúr éve lesz, így készüljünk

Már itt van 2019, utánajártunk hát, mit hozhat majd a jövő – legalábbis a csillagok szerint. Amint fent, úgy lent – ami bent úgy kint – kezdte a magyarázatot Horváth Katalin szombathelyi jósnő, amikor a jövő évi kilátásokról kérdeztük. Elmondta: ha változtatni szeretnénk valamin, azt magunkban kell kezdenünk, a csillagok járásától még nem esik az ölünkbe semmi. Ha még a jósnő is ezt állítja, ideje magunkba nézni.

– 2019 a Merkúr éve lesz – folytatta Horváth Katalin. – A Merkúr pedig a kommunikáció, az írás, a tanulás és a kereskedelem bolygója. Az Ikrek és a Szűz csillagjegyhez tartozik, ők nagyon jó évet várhatnak. De feszültséget is hozhat ez az esztendő – és akár visszatérhetnek, előtérbe kerülhetnek életünk megoldatlan problémái. Március 21-étől uralja majd a Merkúr a jövőt, addig még a Vénusz a meghatározó. Vannak olyan, nemzedékeket befolyásoló bolygók is, amelyek hatnak akár országokra, bizonyos népcsoportokra. Ez a tényező is nagy szerepet kap majd jövőre.

A jósnő azt mondja, hogy mi a Nyilas jegyhez tartozó ország vagyunk, most ebbe a csillagjegybe lépett a Jupiter:

– Ez fontos szerepet játszik majd Magyarországon, felértékelődik az igazság, a jog, a tudás, az utazás. Hitünk a Jupiterhez tartozik. A gondolkodás éve vár ránk, aki boldogságot vagy szomorúságot vet, az azt is arat. Felértékelődik, hogy megtanuljunk a jelenben élni, észrevenni, hogy mi a fontos egy adott pillanatban. A földön nagy átalakulások mennek majd végbe. Akik a következő évben születnek, azoknak más szintre helyeződik életük, hitük és tudásuk.

Rákérdeztünk arra is, hogy mit hozhat a jövő a különböző csillagjegyeknek. A Kos ugyan ezentúl is fejjel megy a falnak, de a gondolkodás őt is jellemzi. Racionális, gyors ötletekből dolgozik majd és meg is tudja valósítani azokat. Nem feszültséggel, hanem átgondolva kommunikál. Ez pedig a munkahelyén és párkapcsolatában is sikereket hoz. A Bika csökönyös jegy, de a Merkúr most kicsit rugalmasabbá teszi. Emiatt olyan célokat is elérhet, amikre eddig nem volt képes. Érzelmileg is könnyebben nyílik majd meg a szerelemben, a nyári időszakban ilyen téren új lehetőségek nyílnak előtte.

Az Ikrek számára fontos év következik, bármilyen ötletét sikerre viheti. Jó döntéseket hoz majd, minden téren. A Rák gondoskodó, általában az érzelmeivel beszél. Most viszont ő is jobban kommunikál majd, tiszta vizet önthet a pohárba. Anyagi téren is jók a kilátások, nagy lehetőségeket hozhat 2019. Az Oroszlán mindig segítőkész, gáláns. Szeret a másik embernek adni – és optimista szemléletű. 2019-ben az ő napjai dolgosak lesznek, sok munkát, lehetőséget kap. Fontos, hogy ezek közül kiválassza azokat, amelyek tényleg előbbre viszik. Kapcsolataiban lehetnek feszültségek, de ezeket átgondolva rendezni tudja majd, neheztelések nélkül.

A Szűznek is kijut a jóból, szerencsésnek mondhatja magát. Pénzügyei területén könnyen jött forintokban, nyereményekben is reménykedhet. Ne aggódjon túl sokat, mert akkor elveszik a benne lévő lendület, és eltűnnek a lehetőségei. Szerelmi élete szintén jól alakul, ha párkapcsolatban él, rendeződnek problémái, ha egyedül, akkor talál magának társat.

A Mérleg ugyancsak jó év elé néz, viszont semmi nem hullik az ölébe. Dolgoznia kell, de munkája kifizetődik. Kapcsolataiban megjelenhet a rivalizálás, irigység, de ezt jól tudja majd kezelni. Egyezségre jutnak vagy keres más lehetőséget magának. Házasságban élőknek arra kell törekedniük hogy esténként soha ne feküdjenek le haraggal, beszéljék meg a gondokat. A Skorpió érzelmes, megdolgozik minden fillérért. Kitartó a munkában vagy kihívások terén, nem fél a kockázatvállalástól. Társukkal kapcsolatban most vigyázniuk kell, hogy ha nehézség adódik, semmiképp ne söpörjék szőnyeg alá a problémákat. Fontos a beszélgetés, úgy megoldhatják a gondokat.

A Nyilas is szerencsés lesz 2019-ben, optimisták, hisznek önmagukban. A bőség éve vár rájuk, érdemes lehet megpróbálkozniuk lottóval. A Jupiter a bőség bolygója, de nem csak a pénzügyekre van hatással. Figyeljenek oda az étkezésükre, alaposan gondolják át, miben szeretnének bőséget. A Bak hosszabb távú célokat tud majd kitűzni, a Szaturnusz segít nekik megoldani a problémákat, legyőzni az akadályokat. Anyagilag is jól jöhet ki, családot is alapíthat. Sokra becsülik a kihívást, sokat tudnak dolgozni, de meg kell próbálni új lehetőségek után nézni, tudniuk kell, hogy hol a határ.

A Vízöntő váratlan történetekre, hirtelen jött dolgokra számíthat. Nekik is segít majd a rugalmasság. Megteremtik azt a környezetet amiben szabadon mozoghatnak. Anyagi lehetőségeikre figyeljenek oda, ne költekezzenek túl. A Halak ábrándos, de most rájön: racionálisabban kell gondolkozni, mindenért kicsit többet tenni, mint eddig. Pénzügyeire figyeljen oda, mérlegeljen: mi a fontos. A szükséges dolgokra költsön először. Kapcsolatban, házasságban nyugodt vizekre evez. Akinek problémája volt a társkeresésben, most éljen mozgalmasabb társasági életet.

