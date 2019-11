24 órás élőerős őrzést javasolnak

Dr. László Győző alpolgármester és Kelemen Krisztián, a Bűnmegelőzési, Közbiztonsági és Közrendvédelmi Bizottság elnöke hétfőn sajtótájékoztatón ismertették a bizottsági ülésen elhangzottakat.

A ciklusban először ült össze a bizottság. Az alpolgármester elmondta, elsőként azzal a javaslattal foglalkoztak, amit már a szociális és lakásügyi bizottság is tárgyalt, a Paragvári u. 86. tömb 24 órás élőerős őrzését javasolják, azzal a kiegészítéssel, hogy az egyes emeletekre kamerarendszert is telepítsenek, növelve a lakók biztonságérzetét. A város térfigyelő kamerarendszerének bővítése is napirendre került: 71 kamera figyel közterületeken, 44-et mostanában szereltek fel, a hat analóg kamera cseréjének lehetőségét vizsgálják. A bizottság úgy döntött: a januári ülésen kamerarendszer-bővítési javaslatot terjesztenek elő és erre vonatkozó stratégiát dolgoznak ki, hiszen a kamerák jól működnek, bűnmegelőzési szempontból is hatékonyak. Kelemen Krisztián a köztisztaság javításáért az iskolákban prevenciós oktatócsomag bevezetését szorgalmazza, másrészt szigorúbb fellépést a szabályszegőkkel szemben. Az előbbi ügyében a Szombathelyi Tankerületi Központ igazgatójához fordulnak, hogy az iskolákban osztályfőnöki órákon kiemelt figyelem jusson a környezettudatos nevelésre, szervezzenek szemétszedéseket, vagy csatlakozzanak ilyen akciókhoz. A bizottság azt javasolja a közterület-felügyeletnek és a rendőrségnek, hogy mostantól kiemelten szankcionálják a köztisztasági szabálysértéseket. Beszámolót hallgattak meg a tagok a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséről. Kelemen Krisztián azt ígérte, szinte minden bizottsági ülésen téma lesz a drogprevenció. Hat polgárőr egyesület vezetői tájékoztattak munkájukról. A bizottság az önkormányzat, a rendőrség és a polgárőr szervezetek közti kapcsolatot még szorosabbra szeretné fűzni.