26 négyzetméteren – Mészáros Ildikó és két fia nem luxuslakosztályt szeretne

Amint azt olvasóink már megszokhatták, Hétköznapi hősök sorozatunkban nehéz helyzetben élő emberekről, jótékonysági megmozdulásokról számolunk be. Most Mészáros Ildikót mutatjuk be, aki két kamasz fiával él egy 26 négyzetméteres lakásban. .

Ahogy belépünk a Dr. Szabolcs Zoltán utcai lakásba, máris a konyhában találjuk magunkat. Jobbra a fürdő, szemben az egyetlen szoba, amin Ildikó a 15 éves Cip­riánnal és a 11 esztendős Brendonnal osztozik. A fiúk­nak emeletes ágya van, de amióta gyújtogatás volt a házban, a kisebbik fiú fél és az édesanyjával együtt alszik a kinyitott kanapén. – Egy íróasztal van kettőnknek, az egyik órában én dolgozom rajta, a másikban az öcsém – mutatja a nagyobbik fiú. A kétlapos rezsó kevés a sütéshez-főzéshez, kiegészítésnek Ildikó vett egy sütőt, hogy néha süteményt is készíthessen.

A szobában húz az ablak, két hősugárzóval kell rásegíteni a távfűtésre. – Még fiatal házasok otthona volt ez a ház, amikor egy gyerekkel ideköltöztem – meséli az anyuka, aki csak kunyhónak nevezi a bérleményt. – Már a második gyermek születésekor elkezdtem kérelmezni a másfél szobás lakást, de hiába. Aztán negyedikes korában Ciprián daganatos beteg lett, akkor steril szoba kellett volna neki, így már be is került az ügyünk a közgyűlés elé, de akkor se történt semmi. A lakásosztálytól mindig azt a választ kapom, hogy amint lesz lakás, hívnak. Nem akarok én luxuslakosztályt, csak egy másfél vagy kétszobás lakást, ahol a fiúknak külön szobája lehet, egy olyan konyhával, amin van ablak. A mosógépem is elromlott, szerencsére kaptam kölcsön, de idővel cserélni kell. A fiúk öröme a sport: mindketten a Hobbisták edzőtermében bokszolnak. Ciprián már számos érmet begyűjtött, korosztályában országos bajnok, a diákolimpián harmadik lett. A nyáron már diákmunkát is vállalt, s ha édesanyja dolgozik, ő vigyáz a testvérére. A városháza lakásosztályán hiába érdeklődtünk, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény értelmében, a természetes személy adatainak védelmére hivatkozva Ildikó ügyében nem kaphattunk tájékoztatást. Kérdéseinkre azt a választ adták, hogy az önkormányzati lakásokat pályázati úton adják bérbe. A pályázatok elbírálása a lakásrendeletben meghatározott pontszámítási rendszer alapján történik. Előnyt élveznek, akik egyedül nevelik gyermeküket, akiknek tartós egészségkárosodásuk van, vagy egészségkárosodott kiskorút gondoznak.