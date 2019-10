300 millió forintos energetikai fejlesztés a szombathelyi iskolában

Átadták a Neumann János Általános Iskola 14 hónap alatt elkészült, 300 millió forintos energetikai fejlesztését, amivel az épület nemcsak szebb, de fenntarthatóbb is lett.

A rövid műsor után dr. Puskás Tivadar beszédében hangsúlyozta: a szombathelyi kivitelező kiváló munkát végzett a határidőre elkészült beruházással. – A világot mindannyiunknak lehetőségeinkhez mérten meg kell ismernünk, ebben segít az iskola, nekünk pedig az a kötelességünk, hogy a szombathelyi iskolákat segítsük és ugyan fontosak a fejlesztések, a legfontosabb mégis az itt folyó munka, hiszen „alattunk a föld, fölöttünk az ég, bennünk a létra” – idézte a polgármester Weöres Sándort és utalt vissza egyben a gyerekek műsorára. – Hogy hogyan rugaszkodjatok el, és hogy mekkorákat lépjetek, abban a tanáraitok segítenek, abban pedig, hogy legyen hol ezt a bizonyos létrát fölállítani, hogy legyen iskola, ahonnan elindulhattok a felnőtté válás rögös, de gyönyörű útján, mi segíthetünk – emelte ki.

– Magyarország kormánya úgy döntött, hogy csaknem 300 millió forintból felújítja ezt a nagyon híres és régi iskolát. Most egy nagy lépéssel beljebb vagyunk, a fejlesztéseknek köszönhetően nemcsak szebbé, de fenntarthatóbbá is vált az épület – fogalmazott dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő, az Országgyűlés alelnöke, hangsúlyozva: az elmúlt kilenc évben a város szinte valamennyi gyermekintézménye megújult.

Nagyjából 30-40 százalékkal lett olcsóbb a fenntartás – tudtuk meg Nagy Imre Győzőtől, a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. projektvezetőjétől. A szakember elmondta: a pályázat sikeres benyújtását és a tervezést követően a munkálatok 14 hónapig tartottak, miközben teljesen megújult az épület külső szigetelése, kicseréltek minden nyílászárót és radiátort, a gázfűtésre pedig egy 40 kW összteljesítményű napelemrendszer és egy 58 kilowattos hőszivattyú segít rá. A beruházással mintegy 114 tonnával csökken éves szinten az épület szén-dioxid-kibocsátása.

– Az igényes környezet igényességre nevel, bár egy romos falú iskolában is lehet varázslatos órákat tartani, mégis egészen más az embernek a közérzete, egy tiszta rendezett környezetben – fogalmazott az intézmény fenntartójának képviseletében Fodor István, a Szombathelyi Tankerületi Központ igazgatója.

Dr. Kiss-Geosits Beatrix igazgató pedig hangsúlyozta: a külső megújulás okvetlenül magával hozza a tartalmi megújulást is. A város iskolái közül először itt került be a pedagógiai programba az emelt szintű angoltanítás, amit szeretnének a jövőben bővíteni.

Az örökös ökoiskola címmel is büszkélkedő intézmény csatlakozott az iskolai könyvtárak hónapjához, valamint részt vesz az Ültess fát, olvass alatta könyvet! elnevezésű kezdeményezésben: könyvtárfát ültetnek az udvaron. A faültető kciót a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár kezdeményezésére szervezték meg a könyvtárak szerte az országban.

Ökoiskolaként pedig fontos az intézménynek, hogy a diákok értsék, mit jelent a fenntartható fejlődés, és ezzel szeretnék felhívni a figyelmet a klímaváltozásra és a környezettudatosság fontosságára.