365 napja a koronavírus szorításában – Ilyen volt az elmúlt egy év Vas megyében

Pontosan egy éve, vagyis 365 napja, hogy a koronavírus olyan mértékben ütötte fel a fejét országunkban, amire a magyar kormánynak is reagálni kellett, és reagáltak is, hogy megvédjék az embereket.

A környező európai országokhoz hasonlóan Magyarország is meghozta a döntést, melynek értelmében a folyamatos járványügyi készültség mellett, korlátozó intézkedéseket vezettek be. Ez volt az első ilyen. Mindenki az Operatív Törzs sajtótájékoztatóját figyelte, amikor a korábban megszokott életünk gyökeresen megváltozott.

Akkor még valójában nem tudtuk pontosan, mivel állunk szemben, mint ahogy azt sem, hogy meddig fog tartani ez az állapot. A jobb félni, mint megijedni, volt az alapelv. A 2020 március tizenötödikei ünnepségeket már Vas megyében is el kellett halasztani.

Az első koronavírussal kapcsolatos esetek megyénkben

Vas megyében az első koronavírushoz köthető esemény nem márciusban, hanem még februárban történt, amikor az egyik szombathelyi gyár egyik japán beszállítójuk japán alkalmazottját vitték be a Markusovszky kórházba, de nem a gyárból, hanem a hotelből, ahol megszállt. A férfi a koronavíruséhoz hasonló tüneteket produkált, de végül a vizsgálatok során megállapították, hogy nem fertőződött meg. Visszakanyarodva a márciusi eseményekhez, egy évvel ezelőtt már igazolt koronavírusos betegek is feküdtek a szombathelyi kórházban.

A járvány kezdete óta dr. Schneider Ferenc, a Markusovszky kórház infektológiai osztályának vezetője folyamatosan tájékoztatta, és mind a mai napig tájékoztatja lapunkat az aktuális helyzetről, egy éve olvasóink kérdezhettek is a szakembertől a koronavírussal kapcsolatban.

Határhelyzet

Vas megyében a határ közelsége miatt sokan járnak a szomszédos Ausztriában dolgozni. Az ingázóknak immáron egy éve két ország járványügyi előírásainak is meg kell felelniük. Mivel magyar és osztrák oldalon is bevezették a határellenőrzést, ezért a szomszédos országban dolgozókkal többször is előfordult, hogy sokat kellett várniuk az átjutással. Márciusban Vas megyében csak a három nagyobb határátkelőn, és egy határátlépési ponton lehetett közlekedni, a többit lezárták. Ott voltunk, amikor március 11-én megérkezett az első konténer a rábafüzesi határhoz. A következő nap szintén ottjárttunkkor egy lengyel kamionsofőr akadt fent a lázmérésen, majd került karanténba.

Intézkedések a hosszú hétvégére, élelmiszerboltok állapotai, maszkviselés

A polgármesterek lehetőséget kaptak arra, hogy az általuk vezetett településre érvényes rendeleteket hozzanak. Ezt pedig az akkori hosszú hétvége előtt több vasi város vezetője is kihasználta, a legszigorúbbak az Őrségben voltak.

Mivel az embereknek teljesen új volt a járványhelyzet, ezért nem is tudták pontosan, hogyan kezeljék azt. Csakúgy, mint bárhol máshol Európában Magyarországon, sőt Vas megyében is megrohamozták az élelmiszerboltokat az emberek, felvásárolták a tartós élelmiszereket, WC-papírt, és mindent, amire úgy gondolták, hogy szükségük lehet az első hetekben. Ez azt eredményezte, hogy nagyon hamar kiürültek a boltok polcai. Kis idő után aztán ez a kényszervásárlás elmúlt.

Március 28-tól aztán már a vásárlási idősávokat is bevezette a kormány, hogy a veszélyeztetett korúak még nagyobb biztonságban legyenek.

A maszkhasználat közterületeken, és a tömegközlekedés során is kötelezővé vált. Ezt szinte már minden munkáltató is előírta az alkalmazottak számára. Az boltokban felkerültek a védőplexik is. Nehezen szokták meg az emberek a maszkhasználatot, ugyanis amíg nem volt rendeletileg kötelező, addig túl sokan nem vették elég komolyan. Szombathelyen többször is jártunk, amikor még a veszélyeztetett korúak sem viselték. Amikor kötelező lett, akkor viszont kénytelenek voltak megszokni az új helyzetet. Ma már szinte mindenkinek van maszkja a táskájában, farzsebében, kabátjában, és tart az autójában is. Mindennapi rutinunkká vált.

Taps szólt az ablakokban

A járvány első támadásakor óriási volt a szolidaritás: a kórházi dolgozóknak naponta vittek ebédeket, pizzákat, süteményeket a felajánlók. Az összefogás ereje vezérelte a „pajzskészítőket” is: több megyei üzemben ingyen gyártották az arcvédő PET-pajzsokat, a leheletvédő falakat. Mindenki segíteni szeretett volna, ezért Vas megyében is alakult egy olyan kezdeményezés, amikor a városok lakótelepein egy megbeszélt időpontban kiálltak az emberek az erkélyekre, és elkezdtek tapsolni, ezzel is megköszönve az egészségügyi dolgozók áldozatos munkáját.

Ahogy teltek-múltak a hónapok, a vírus velünk maradt, a kezdeti lelkesedés pedig emberileg és anyagilag is érthető módon alábbhagyott.

Külföldön élő vasiak és a frontvonalban dolgozók

A világ különböző országaiban élő vasiakkal vettük fel a kapcsolatot, akik az elmúlt egy évben, akár a szigorítások, akár a lazítások idején folyamatosan beszámoltak nekünk, hogy abban az országban, ahol élnek milyen a járványügyi helyzet. A teljesség igénye nélkül kaptunk beszámolókat Olaszországból, Franciaországból, Spanyolországból, az Egyesült Királyságból, Németországból, a tengerentúlról, de Ázsiából is.

Frontvonalban dolgozók néven sorozatot indítottunk, ahol olyan szakmában dolgozó Vas megyei embereket mutattunk be, akiket nem érintettek a különböző lezárások, akik nem tehették meg, hogy otthon maradjanak, és a járvány ideje alatt végig végezniük kellett a munkájukat. Szintén a teljesség igénye nélkül írtunk szociális szférában dolgozókról, gyógyszerészekről, kukásokról, postai ügyintézőkről, futárokról, de egy szombathelyi futárszolgálat járvány alatti működéséről is.

Most még nehezebb az iskolatáska

Az oktatásban is rengeteget kellett idomulni a járványhoz. Március 16-tól már hivatalosan is új munkarend, úgynevezett tantermen kívüli digitális munkarend lépett életbe országos szinten. Ettől a naptól kezdve bezártak a szombathelyi óvodák és bölcsődék. A többi megyei városban eltérő intézkedéseket hoztak a polgármesterek. Bükön például csak a bölcsi zárt be, az óvodai nyitvatartást attól tették függővé, hogy lesz-e rá igény. Körmenden ezzel szemben a bölcsőde, és az óvoda is tárt kapukkal várta továbbra a kicsiket.

Szombathely polgármestere újabb döntéseket hozott és javaslatokat tett március 16-án a koronavírus-járvány megelőzése érdekében. 2020. március 17. napján Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő valamennyi bölcsődében és óvodában ügyeleti rendben kellett biztosítani azon gyermekek ellátását, akiknek napközbeni felügyelete másként nem tudták megoldani.

Ősszel az iskola nem az online térben kezdődött el Magyarországon, így Vas megyében sem, de ahogy teltek a napok egyre több helyi iskolánál ütötte fel a fejét a koronavírus. A kötelező karantén és a biztonság miatt a megye több iskolájában néhány osztály tanítását digitális formában oldották meg. Szeptember 11-én megjelent cikkünkben például arról írtunk, hogy öt osztály tanulói kerültek karanténba a Celldömölki Városi Általános Iskolában. Az egyik pedagógus fertőződött meg koronavírussal, hétfőtől pedig az érintett diákok digitális oktatásra tértek át.

Második hullám

A nyár után sokan bizakodóak voltak, hogy talán túl vagyunk rajta, de sajnos nem voltunk, ősszel megérkezett a második hullám. Az esetszámok ugrásszerű növekedésnek indultak, a járványhelyzet romlása végül egyértelműsítette, hogy drasztikusabb intézkedések bevezetése szükséges. November 11-től újra „bezárt az ország”. A szigorítások kihatottak a szórakozásra, a sportrendezvényekre, közterületeken is kötelezővé vált a maszkviselés, egyúttal kijárási tilalom lépett életbe – először csak éjféltől, majd este 8 és reggel 5 óra között. A korlátozások előtti utolsó napon vasi sportcentrumban, különböző vendéglátóhelyeken jártunk, és érdeklődtünk. Az új szabályok első napján pedig nyolc óra után tettünk egy sétát a szombathelyi Fő téren.

November 11-től a középiskoláknak és a felsőoktatásnak ismét digitális tanrendre kellett áttérniük országos szinten. A váltásra ezúttal sem volt túl sok idő – mindössze egy nap –, ám az intézményeket ezúttal nem érte váratlanul a helyzet, a lapunk által megkérdezett tanulók szerint sokkal felkészültebben vették az akadályt.

Vendéglátóipar és idegenforgalom a második hullám idején

2021 januárjában arról írtunk, hogy ugyan nagyon nehéz helyzetbe került a vendéglátószektor Szombathelyen is, ám az általunk megkérdezettek szerint csak akkor van értelme kinyitni, ha amögött megalapozott döntések állnak. Másrészt tapasztalatai szerint a magyar vendéglátósok felelősségteljesek, ráadásul a vendégek is jóval óvatosabbak: többségük most nem ülne be egy étterembe, kávézóba. Az egyik általunk megkérdezett vendéglátós szakember nyilatkozta korábban, hogy a kormány támogatásának köszönhetően valamennyi alkalmazottját meg tudta tartani, de egyre inkább tapasztalja: pszichésen vannak nehéz helyzetben munkatársai.

Nehéz, de nem reménytelen a gyógyfürdők helyzete a pandémia idején. Bükön a fürdőnek például 153 kollégáját sikerült megtartania. Többek között a zöldterület megújításán dolgoztak az elmúlt időszakban, és befejeződött a beléptetőrendszer modernizálása. A kormány támogatásának köszönhetően a St.Gotthard Spa & Wellnessnek is sikerült megtartania minden munkatársát. Nagy szükségük van a fenntartó önkormányzat segítségére is, különben nem tudnánk fedezni az egyéb költségeket, például a magas közüzemi díjakat. A kormányzati támogatásnak köszönhetően senkit nem kellett elküldeni Sárváron sem. A munkavállalók továbbképzésére, részlegenkénti képzésére is jutott idő az elmúlt időszakban, továbbá elvégezték a szükséges felújítási munkálatokat.

Az egyetlen esélyünk: az oltás

2020 tavaszán még az egész világ a tudósoknak szurkolt, hogy minél hamarabb megtalálják a megoldást a Covid–19 okozta világjárvány visszaszorítására. Az év vége felé került elérhető közelségbe a járványhelyzet felszámolásának kulcsa, a vakcina. December 7-én arról számolhattunk be, már nem kell sokat várni, hogy megkezdődjön a tömeges oltás a koronavírus ellen, majd ettől a naptól kezdve elindult az internetes regisztráció a koronavírus elleni védőoltásra. A vakcinainfo.gov.hu oldalon összefoglalták a legfontosabb információt arról, miért érdemes magunkat beoltatni.

Karácsony másnapján, december 26-án egy ország lélegzett fel, amikor megérkezett Magyarországra az első vakcinaszállítmány. Ebből első körben 3 ezer adag vakcinát szállítottak a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórházba, amivel kezdetét vette 1500 kórházi dolgozó beoltása. Ma pedig már ötféle kifejlesztett és elismert vakcinából válogathat a magyar, hiszen a Pfizer-BioNtech mellett már elérhető a Moderna, az AstraZeneca, a Szputynik, valamint a Sinopharm oltóanyaga is.