46 milliárd forint jut Szombathely fejlesztésére

Már több mint száz vasi nyertest hirdettek a Magyar Falu Programban, pedig még csak öt kiírás zárult le az idei 16 közül. Erről és Szombathely fejlődéséről is beszélt Gyopáros Alpár, a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

– Gyakran jövök, itt élnek családtagjaim, barátaim, de nyilvánvalóan látszik a változás – válaszolta Gyopáros Alpár arra kérdésre, egykori szombathelyiként, hazajáróként hogyan látja a város fejlődését.

– Számomra a legszembetűnőbb a város élhetősége. A közterek, a város külleme radikálisan megszépült, megépült az M86-os út, ami számomra is lerövidíti a Csorna és Szombathely közötti utazást, a legutóbbi ciklusok városvezetései nagyon jól végezték a dolgukat – nézett körül a Berzsenyi téren a kormánybiztos

– Hadd tegyem hozzá, hogy gyerekkorom óta Haladás-szurkoló vagyok, nagy focirajongó, így mi mást emelhetnék még ki, mint a stadionépítést – tette hozzá. A lakótelepekről is beszélt: a Derkovitson nőtt föl, ami zöld volt és élhető már akkor is a magyarországi lakótelepekkel összehasonlítva, de ott is látszik a változás, egyre szebb, és nemcsak a Derkovits, hanem Szombathely többi városrésze, lakó­övezete is.

A fejlődés kapcsán kiemelte, hogy Szombathely 15 beruházással kiveszi a részét a Modern Városok Programból. 46 milliárd forint feletti összeg kedvezményezettje a város, és az országos átlagnál nagyobb arányban, 86 százalékban hazai forrású az építkezések támogatása. A szombathelyi projektek egy része már lezárult, mint a Szent Márton-tervben megvalósított elemek és a dozmati víztározó építése.

Vannak folyamatban lévő és még megvalósítás előtt álló elemek. Úgy fogalmazott: jól áll Szombathely az MVP végrehajtásában, dicsérte Puskás Tivadar polgármester munkáját, lobbiját. Ennek kapcsán pedig kitért a források lehívásának lehetőségére is.

– Olvastam Nemény András bejelentéséről, miszerint Gyurcsány Ferenc feleségével tárgyalt Brüsszelben arról, hogy majd megkerülik a nemzeti kormányt és közvetlen európai uniós forrásokat hoznak Szombathelyre. Azt kell mondjam, ez eget verő ostobaság – mondta. Emlékeztetett, hogy az EU-tag nemzeti kormányok között szerződéses kötelezettségek érvényesek.

– A nemzeti kormánnyal való együttműködés tud eredményt hozni Szombathely javára – szögezte le. – Lehet választani azt az utat, ami Szegedé és Hódmezővásárhelyé, amikor szélmalomharcot folytatnak a kormány ellen, miközben óriási források állnának rendelkezésre a Modern Városok Programban is. De ez a két településvezető ahelyett, hogy hetente-háromhetente járna az érintett minisztériumokba, utánajárna a projekteknek, mint ahogy Puskás Tivadar és kollégái tették, ehelyett otthon ülnek és szidják a kormányt, ebből nem lesznek fejlesztések – fejtette ki. Szombathelyről kitekintve a falvak fejlesztéséről beszélt: tavaly hirdette meg a kormány a Magyar Falu Programot, amelyet konzultációkkal alapoztak meg.

– Országjáráson mértük fel, mire van igény. Ötven helyszínen önkormányzatok képviselőivel, civil szervezetekkel vagy éppen csak a falu népével, egyházfiakkal találkoztunk. Szombathelyre elhívtuk a vasi települések polgármestereit és voltunk Dél-Vas megyében is, a szlovén nemzetiségi falvak vezetőivel találkoztunk. Így alakult ki a Magyar Falu Program az összes prioritásával. Lényegében azt szoktam mondani, hogy a falvak maguk írták, nem egy budapesti íróasztal mellett íródott a Magyar Falu Program – összegezte Gyopáros Alpár. Aztán kifejtette, hogy három irányú beavatkozást láthatnak, tapasztalhatnak a vidékiek.

– Az egyik a falusi csok, amely a leginkább szolgálja a Magyar Falu Program átfogó célját, a népesség elvándorlásának, csökkenésének megállítását. Magánszemélyeknek, fiataloknak szól, akik családalapítás előtt állnak, vagy már falvakban családot alapítottak. Akár 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást is kaphatnak. Ez kifejezetten a csökkenő lélekszámú települések támogatási rendszere.

Hangsúlyozta, hogy Vas megyében 174 településen érvényesíthető a falusi csok. A másik két prioritás között az egyik a mellékúthálózat fejlesztése, amely kifejezetten az alsóbbrendű utak megújítását szolgálja. Végül a helyi életminőséget javító intézkedésekre kiírt pályázatokat említette.

– Nagyon ügyes pályázók a vasi falvak. Idén 16 programot hirdetünk, öt zárult le eddig, azokban valamivel több mint kettőszáz pályázó volt Vas megyéből, több mint száz nyert, tehát ötven százalék feletti a támogatási arány – számolt.

Kiemelte, hogy hazai forrás, országos szinten több mint 150 milliárd forint áll rendelkezésre a Magyar Falu Programban.