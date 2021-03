500 kiló halat telepítettek az egyik vasi tóba, partjára pedig 500 facsemetét ültettek

A rábasömjéni haltelepítést a vasi horgászszövetség, a fatelepítést 9. osztályos erdész-vadász tanulók végezték. Régóta jó a kapcsolat a szövetség és a szakiskola között.

A szövetség idei tavaszi haltelepítési programja a rába­sömjéni tónál kezdődött március 4-én. A Tógazda Zrt. zalaszentgróti telepéről érkezett 500 kg-nyi III. nyaras (1,5–2,5 kg) vegyes pikkelyes és tükrös ponty gyorsan belakta a tó még meglehetősen hideg vizét, várva a szerencsés horgászok által felkínált csalit.

A telepítést figyelemmel kísérték a Kisalföldi Agrár Szakképző Centrum Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 9. osztályos erdész-vadász tanulói is. Amikor a halak már a vízben voltak, a diákok rögtön birtokba vették a tó nyugati oldalát, és a szükséges balesetvédelmi oktatást követően megkezdték az iskola által rendelkezésre bocsátott őshonos – elsősorban juhar – facsemeték elültetését, amivel kora délutánra végeztek is. A tanulók gyakorolhatták a szakszerű kézi csemeteültetést, amely egyszerűnek tűnik ugyan, ám számos apró, de fontos mozzanat szükséges ahhoz, hogy az ékásós módszerrel elültetett értékes facsemete megmaradjon, gyökérzete ne száradjon ki, illetve a sorköz művelhető legyen. Így az 500 kilogramm ponty mellé közel 500 juharcsemete is otthonra lelt Rábasömjénben.

A szaktanári felügyelet mellett a szövetség munkatársai is jelen voltak a munkálatoknál, a tízórairól is ők gondoskodtak. A szakiskola és a szövetség közötti együttműködés nem új, korábban is több feladatot oldottak meg együtt sikeresen. A vasi horgászszövetség ezúttal is köszöni a tanulóknak és szaktanáraiknak a munkát, a horgászokat pedig arra kérik, hogy vigyázzanak a tó megújuló környezetére.

A vízterületet érintő tulajdonosi változásokról és az évtizedek alatt felhalmozódott rengeteg illegális hulladék eltűnéséről hamarosan külön híranyagban számolunk be.