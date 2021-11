Nagy értékű adomány a Markusovszky Egyetemi Oktatókórháznak

A Dr. Zsámbéky Pál Belgyógyászati Alapítvány egy szén-dioxid-adagolót és egy nagynyomású mosókészüléket adományozott a Markusovszky Egyetemi Oktatókórháznak, mintegy 3,5 millió forint értékben.

Ezt ne hagyja ki! Városháza-gate: megszólalt Gansperger Gyula

A Dr. Zsámbéky Pál Belgyógyászati Alapítvány tartva a korábbi hagyományt, idén is készülékeket vásárolt a szombathelyi kórháznak. Az átadóünnepségen dr. Patai Árpád belgyógyász, osztályvezető fő orvos kitért arra, hogy az alapítvány az elmúlt öt évben mintegy 15 millió forinttal támogatta a kórházat, azon belül is főleg a gasztroenterológiai és belgyógyászati osztályt. Az idén is jelentős – 3,5 millió forint értékű – volt az adomány, amely egy szén-dioxid-adagolót és egy nagynyomású mosókészüléket tartalmazott. A főorvos elmondta, az osztály rendkívül nagy forgalmat bonyolít le, így az eszközökre nagy szükség volt. A szén-dioxid-adagoló lehetővé teszi, hogy a tápcsatorna endoszkópos beavatkozásai során ne légköri levegővel, hanem a bélnyálkahártya által 160- szor gyorsabban felszívódó, nem gyúlékony széndioxiddal tágítsák föl a belet.

A módszer különösen az elhúzódó béltükrözések esetén hasznos, a betegek számára könnyebben tolerálható, alkalmazása nagyobb biztonságot jelent. A nagynyomású mosó elsősorban a jobb láthatóság megteremtésében játszik szerepet, például vérző elváltozások meggyógyításához nyújt nagy segítséget. Dr. Zsámbéky Pál – akiről az alapítványt elnevezték – a kórház nagyra becsült belgyógyásza és főigazgatóhelyettese volt, akinek nevéhez fűződik a gasztroenterológia szombathelyi megalapítása is.

A Dunántúlon elsők között szervezte meg ezt az osztályt, amelynek munkája ma is nagy szaktudást és minőséget képvisel. A kórház legújabb épületében elhelyezett emléktábláját lánya, az idén tavasszal elhunyt dr. Zsámbéky Monika állíttatta, ezzel a felirattal: A beteg java a legfőbb törvény. Az átadón – amelyen részt vett dr. Zsámbéky Pál özvegye is – prof. dr. Nagy Lajos, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház főigazgatója személyes emlékeit idézte fel. – Amikor gyerek voltam, Zsámbéky Pál a mi tömbünk mellett lakott, az első emeleten. Ő már akkor is emblematikus ember volt, nagyon sokan ismerték és tisztelték a városban – mondta a főigazgató.

A kórház igyekszik a nagy előd szellemiségét továbbvinni. Az alapítvány nemcsak eszközvásárlásokkal támogatja az intézményt, hanem szakmai összejöveteleket is kezdeményez, továbbá segítséget nyújt az egészségügyi dolgozók továbbképzésében is.

Kiemelt képünkön: Dr. Patai Árpád virággal köszöntötte dr. Zsámbéky Pál özvegyét az ünnepségen