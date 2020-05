95. születésnap: kőszegi otthonában köszöntötték Éva nénit

A 95. születésnapját ünnepelte a kőszegi Németh Istvánné Éva néni, akit az otthonában köszöntött Básthy Béla polgármester.

A távolságtartási ajánlásokat figyelembe véve az utcáról, a lakásablakon keresztül szerette volna felköszönteni a városvezető az idős hölgyet, ám ő behívta az otthonába a városházáról érkezetteket. Ott tolmácsolta neki Básthy Béla a kormányfő üzenetét és adta át a kőszegi önkormányzat üdvözletét. Éva néninek, akit telefonon értünk utol, sokan gratuláltak még aznap és azóta is, köztük három gyermeke – két fia és egy lánya –, nyolc unokája, 14 dédunokája és az ükunokája is. Írtak neki bicskei és újbarki diákjai is – Éva néni Kőszegen járt tanítóképzőbe, majd Fejér megyében több településen tanított évtizedekig, Bicskéről ment nyugdíjba, és 1988-ban költözött vissza Kőszegre.

Negyven év tanítás után még helyettesítésre kérték. Az egyik volt tanítványa úgy emlékezett: következetes, olykor szigorú, de a gyerekeket igazán szerető pedagógus volt, akitől oly sok tanítást, nevelést kaptak. Éva nénitől megtudtuk még: dédszülei, nagyszülei, majd édesanyja után örökölte a házat, amiben most él. Az évek alatt komfortosabbá tette az otthonát, és a mai napig talál benne tennivalót, amennyire a lába engedi.

Olvasgatni már nem tud, elkalandoznak a gondolatai, a keresztrejtvényfejtés viszont a napi agytorna része, ezt is elárulta. Csak a szépre emlékezhet, mondta búcsúzóul, és nagy szeretettel említette a családját és a férjét, akivel egy véletlen találkozás hozta össze, és akitől csak jót kapott. A járványos időszakban betartja a szabályokat Éva néni, és boldogan várja az egyik unokáját családostul.