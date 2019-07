A 10 éves PNH új gyáregysége

Új gyáregységet, egy porfestőrészleget avattak és jubileumot is ünnepeltek a városban, ahol már 10 éve működik a PNH.

Mitterhumer Martin ügyvezető az ünnepségen elmondta, eredeti terveit sokszor újragondolva jöhetett létre ez a vállalkozás. Mivel nem talált elég precíz partnercégeket, úgy gondolta, a gyártást is maga szervezi meg. A helyszín a véletlennek köszönhető. Egy barátjától hallott a bezárt cipőgyárról, felvette a kapcsolatot a tulajdonossal, és hamar meg is kötötték a bérleti szerződést. Azóta az egész telep újjáépült, már a területet is megvásárolták. Sikere a technológiai beruházásokon túl leginkább a munkatársaknak köszönhető – tette hozzá.

Tóth Balázs polgármester kiemelte: nagyon örül, hogy egy családi vállalkozás virágoztatta fel a környék gazdaságát: a cég a város legnagyobb foglalkoztatója. Megköszönte, hogy az ügyvezető személyesen részt vesz Vasvár életében. A polgármester ajándékkal is készült.