A 2019-es év még nehéz lesz Szentgotthárdon

Az Opel gyárban zajló átalakulások miatt ebben ez évben jelentősen csökken a cégtől befolyó iparűzési adó mennyisége. Ennek ellenére a beruházásokat addig is folytatják, amíg, várhatóan már jövőre, vége lesz a termeléscsökkenésnek. Huszár Gábor polgármester évet értékel.

– Ahogy tavaly, úgy az idén is tovább csökken a szentgotthárdi egységben gyártott motorok száma. A francia PSA csoport ugyanis, amely 2017 nyarán megvásárolta a céget, nem kívánja tovább használni a német fejlesztésű Opel motorokat. Most már látszik az alagút vége, eldőlt, hogy 2019 végétől itt fogják gyártani az egyik legnagyobb motorcsalád darabjait, az 1,2 literes, háromhengeres benzines turbómotorokat. Valahogy azonban ki kell bírni addig, amíg megtörténik a géppark teljes átállítása – mondja a város első embere. – A város iparűzésiadó-bevételének mintegy háromnegyede származik az Opeltől, ezért jelentősen érint minket a bevételcsökkenés. Az új kapacitás jótékony hatása majd csak 2020-tól lesz kézzel fogható.

A polgármester ezen túl rámutat: a városnak az idén egyidejűleg több negatív tendenciával kell szembenéznie. Miközben a bevétel csökkent, az építőipari árak növekedtek. Ehhez hozzájárul, hogy Szentgotthárdnak, mivel az eddigiek alapján magas az egy főre jutó adó­erő-képessége, az iparűzési adó jelentős hányadát be kell fizetnie, és akkor még nem beszéltünk a fürdő után törlesztendő hitelről. Amikor 2015-ben több mint másfél milliárd értékű beruházásra adtak be pályázatot, ezt nem lehetett még látni. Most a beruházásoknál, bár zömmel száz százalékban támogatottak, a költségnövekedés miatt több mint négyszázmillió forint hiányzik. Ennek ellenére egyetlen projektről sem mondanak le. Már gőzerővel zajlik az ipari park fejlesztése, az óvoda és az iskola korszerűsítése, a kerékpárút-fejlesztés, a várpark-rekonstrukció, és indul a ciszter ház megújítása is.

– A hiányzó források pótlására bevételnövelő és kiadáscsökkentő intézkedéseket dolgozunk ki – mondja Huszár Gábor – Szlovén és német befektetőkkel folyamatosan tárgyalunk újabb ipari parki területek eladásáról. Van rá remény, hogy több városhoz hasonlóan a központi források átcsoportosításával kapunk némi kompenzációt a megnövekedett kivitelezési költségek miatt. Természetesen szükség lesz a kiadások visszafogására. A város intézményeiben több mint kétszáz alkalmazott dolgozik. Arra kérjük a vezetőket, dolgozzanak ki észszerű belső átszervezéseket.

Huszár Gábor hozzáteszi: azt szeretnék, hogy a városlakók a megszorításból semmit ne vegyenek észre. Azzal a szentgotthárdiak többsége tisztában van, hogy azok alatt az évek alatt, amíg az ipar túlteljesített, sok régi „tartozást” tudott leróni a város a polgárai felé, több száz millió forint értékben valósultak meg önerős beruházások. Most a jóléti fejlesztéseket egy kicsit hozzá kell szabni a szűkösebb költségvetéshez, néhány dolgot, ami kevésbé sürgős, későbbre halasztani.

– Továbbra is azt vallom, a legfontosabb, hogy az emberek úgy érezzék, olyan városban élnek, ahol jó megélni a mindennapokat. És ez nem feltétlenül az anyagiakban való dúskálást jelenti. Fontosnak tartom a közterületek szépítését, a kultúra ápolását, a közösségi programok támogatását. Apró lépésekkel, példamutatással sikerült elérni, hogy a belvárosi üzlettulajdonosok is úgy érzik, ha szebb a portáljuk, a vásárló is szívesebben tér be. A város csinosításáért is felelős SZET Kft. magáénak érzi a feladatát, és nagy öröm, ha látom, a város karbantartásán dolgozók is büszkék a munkájukra.

