A 21 éve történt osztrák busztragédiára emlékeztek Kőszegen

Virágokkal, mécsesekkel emlékeztek tegnap a 21 éve történt busz­tragédia áldozataira.

1999. január 24-én Ausztriában, a stájerországi Deutsch­landsbergnél szenvedett balesetet egy autóbusz, amelyen kőszegi és szombathelyi fiatalok utaztak. A 49 utas közül 18-an életüket veszítették – a Jurisich Miklós Gimnázium udvarán emlékhelyet állítottak.

– Szeretnénk megőrizni a diákjaink emlékét – mondta Keszei Balázs igazgató. Az emlékezés virágait helyezte el a város nevében Básthy Béla polgármester.

Kiss M. Vencel két gyermeke is a buszon utazott, fia életét veszítette a tragédiában. – Ezt nem lehet feldolgozni soha, most is olyan, mintha a napokban történt volna, végigkísér bennünket. A fiam születésnapjára kapta az utazást. A lányunk is a buszon volt, ő volt az egyik legsúlyosabb sérült. Agysérüléséből felépült, két gyermeke született – tudtuk meg az édesapától.

A gimnázium udvarán Fernandes Loyd verbita szerzetes mondott imát. A családtagok, hozzátartozók, ismerősök a gyertyagyújtás után a Jézus Szíve templomban folytatták a megemlékezést.