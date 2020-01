87-es gyorsforgalmi út – Meghallgatják a véleményeket

2021-ben építési engedélyt kaphat az a 2x2 sávos új út, amely Kőszeget köti majd össze a megyeszékhellyel. Elkészült az áttekintő térkép, a Városháza fejlesztési irodáján megtekinthető.

A Szombathelyt Kőszeggel összekötő új gyorsforgalmi kapcsolat fejlesztéséhez már keresik a tervezőt. A nyertes ajánlattevő feladata lesz az engedélyes tervek elkészítése és az építési engedély megszerzése. Az új nyomvonalon épülő útról már nyilvánosak a részletek. Ezek szerint a nyomvonal a 4+500 km kezdőszelvényben csatlakozik a Szombathely északkeleti elkerülő szakaszhoz.

A tervezett Söptei úti új, külön szintű csomóponttól indulva 2×2 sávos, fizikai elválasztású, 14 kilométeres főútként északról kerüli el a szombathelyi repülőteret, majd Gyöngyösfalut, Lukácsházát, Kőszegfalvát, és így éri el a csepregi úti csomópontot. A 2×2 sávos szakasz végétől az országhatárig 2×1 sávos, új nyomvonalú szakasz épül 4,7 kilométer hosszan.

Három új, külön szintű csomópont létesül majd a nyomvonalon, hogy a települések megközelíthetők legyenek: a Gyöngyösfalu (új bekötéssel a település felé), a Lukácsháza-Nemescsó és a kőszegi csomópont. De épül egy szintbeli is Kőszeg északi csomópontjaként, amely csatlakozik majd a Kőszeg–Rattersdorf (Rőtfalva) országhatár közötti szakaszhoz. A nyomvonalon két külön szintű átvezetésre is szükség van, földutakat, négy vadátjárót, pihenőhelyeket is kialakítanak.

A decemberi közmeghallgatáson Sopár Márton, a NIF Zrt. projektvezetője beszélt az előkészületekről. Básthy Béla polgármester akkor bejelentette: a nyomvonalról nagyméretű térkép kifüggesztését tervezi a városházán, amit az ügyfélszolgálati napokon bárki megnézhet. A térképet a fejlesztési iroda folyosóján találják az érdeklődők.

– Akiknek a területét érintheti a tervezett nyomvonal, és bejönnek, azoknak feljegyezzük a kéréseit, kapcsolatban maradunk velük. A NIF Zrt. bevonja a tervezésbe az önkormányzatot is, szakaszonként várható egyeztetés tavasz végén, nyár elején – nyomatékosította Básthy Béla és Kovács Bence, a fejlesztési iroda munkatársa.

– Azon dolgozunk, hogy a Szombathely–Kőszeg közötti közlekedési kapcsolatot javítsuk. Ennek részeként kerül sor a GYSEV két város közötti fejlesztésére, amely az országban zajló fejlesztések egyik legfontosabbika. Emellett ösztönözzük a két település összekötését új közúti megoldással. Az elmúlt években már komoly előkészítést végeztünk, amit az idén az ütemezésnek megfelelően újabb munka követ. Mindezek figyelemmel kísérése érdekében többször intéztem parlamenti kérdést a kormányhoz – fűzte hozzá Ágh Péter országgyűlési képviselő.