A 90 éves Margit nénit köszöntötték

Kilencvenéves lett Fekete Józsefné Margit néni. A kerek születésnapon Nagy Róbert polgármester és Nemes Miklós jegyző is köszöntötte az idős asszonyt.

Nagy elismerésnek örvend a faluban Margit néni. Harminc éven keresztül ő vezette az Aranykör Klubot, ami az idősebb korú lakóknak nyújt alkalmat havonta egyszer baráti beszélgetésekre. Emellett számtalan kirándulást, országjárást szervezett a klubtagoknak, és többször jártak az ausztriai Mariazellben is, mivel a vallás végig jelen volt Margit néni életében. Ezt úgy fogalmazta meg: a Jóisten végig mellette állt.

Az asszony tavaly, 89 évesen döntött úgy, hogy átadja a stafétát: jöjjenek a fiatalabbak. Sében vállalt tehát közéleti szerepet évtizedekig, de ott is nőtt fel és ott töltötte a felnőtt éveit. Negyven évig kemény fizikai munkát végzett, a tejcsarnokot üzemeltette, és mivel polgári iskolát végzett, a könyvelést is ő intézte. Manapság is pontos napirend szerint él, naponta főz a gyerekekre. A szabadidejében újságot olvas, tévét néz. Friss szellemmel követi, mi történik a világban, minden témában naprakész.

Margit néninek az egészségi állapotára sem lehet különösebb panasza: igaz, három éve combnyaktörése volt, azóta kicsit nehezebben megy, de még így is fürge. Egy lánya, egy unokája és egy dédunokája született, a családjával Sében él.