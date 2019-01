A 90 éves Rem Lajost köszöntötték

A 90 éves, ma is aktív Rem Lajost köszöntötte otthonában családja és a falu vezetősége.

Rem Lajos 1929. január 2-án született Csabrendeken, gyermekkorát Ajka-Csingervölgyben töltötte, majd Sümegen érettségizett. Felsőfokú tanulmányait a Miskolci Egyetemen, később pedig Sopronban végezte. Előbb bányaművelő mérnök, aztán bányaipari gazdasági mérnök szakképesítést szerzett. Az egyetem elvégzése után a Borsodi Szénbányászati Tröszt üzemmérnökeként, majd főmérnökeként tevékenykedett. 1994-ben, nyug­díjazása után telepedett le családjával Hosszúperesztegen, követve ezzel szülei példáját, akik annak idején szintén friss nyugdíjasként kezdtek építkezésbe a faluban.

A kerek születésnapra az egész család összegyűlt. Felesége megromlott egészségi állapota miatt mára már egy idősek otthonának lakója, viszont vele együtt ünnepelt két leánya, vejei, négy unokája és féléves dédunokája, Hanna. Január 4-én a helyi önkormányzat képviseletében Farkas Margit polgármester nyújtotta át a Miniszterelnökség emléklapját az ünnepeltnek otthonában, az alpolgármester és az aljegyző kíséretében.

Lajos bácsi fiatalosan és lelkesen újságolta, hogy még egy jelentős esemény vár rá januárban. Szeptember elején vette át vasdiplomáját Sopronban, és az egykori diáktársakkal egy tatabányai találkozón ünnepelnek, ahol majd a születésnapra is koccintanak. Négyen lehetnek jelen az egykori évfolyamból, ahol negyvenkilencen végeztek. A továbbiakban is vannak tervei, szervezi például a soron következő érettségi találkozót. Nem zárkózik be, ma is autót vezet, kitűnő kapcsolatot ápol a szomszédokkal is, figyelnek egymásra, segítik egymást. A hosszú élet titkát is ebben látja: aktívnak és nyitottnak kell maradni, a nehézségeken minél előbb túllépni.