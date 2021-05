A békevárosok útján Vasvár – Pályáznak, a gyűjtemény bővítését tervezik

Vasvár A város az egyetlen olyan település hazánkban, amelynek történetéhez nemzetközi békekötés kapcsolódik. A békevárosok szövetségével – amelynek tagja – most pályázaton vesz részt az önkormányzat.

A török és a császári csapatok írtak alá Vasváron megegyezést 1664. augusztus 10-én, miután a szentgotthárdi csatában az európai katonák győzelmet arattak a törökök ellen.

Vasvár csaknem egy évtized óta a Békevárosok Szövetségének is tagja. Most pályázatot nyújtottak be közösen az Európa Tanácshoz a békekötések helyszíneit felölelő kulturális, tematikus útvonal kialakítására. A projekt részeként videófilm is készült, amelyet a napokban mutattak be.

Az ötperces, angol nyelvű összeállításban a szövetség tagjai az anyanyelvükön is megszólalnak, így mutatják be saját városuk békekötési helyszíneit.

Tóth Balázs, Vasvár polgármestere arról beszél a kisfilmben: a Békeházban vasi művészek alkotásai kaptak helyet a bemutatkozásra. A jövőben a kiállítóteret növelni, a műalkotások számát gyarapítani szeretnék. A cél ezzel a kulturális értékek megőrzése és az egykori békekötés helyszíneként a nemzetközi programhoz kapcsolódva a béke kultúrájának hazai és nemzetközi szintű terjesztése, népszerűsítése.

A vasvári székhelyű Vasi Képzőművészeti Gyűjtemény alkotásait minden augusztusban, a békenaphoz kötődően is bemutatják az érdeklődőknek Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész szakavatott tárlatvezetésével.

Tóth Csabának egyébként is oroszlánrésze van abban, hogy a gyűjtemény létrejöhetett: régóta szívügyének tekinti a Vas megyéhez kötődő képzőművészek életművének dokumentálását, számbavételét, a tágabb kontextusban – művészettörténeti folyamatokban – való elhelyezését, nemegyszer kiemelésüket a feledésből. Elhivatott munkájának eredményei tükröződnek a vasvári gyűjteményben.

Gyakran előfordul, hogy egy-egy vasi település éppen erre a gyűjteményre alapozva rendez időszaki kiállítást a számára különösen fontos vasi alkotók munkáiból.

Kiemelt képünkön: A Munkácsy-díjas Tóth Csaba tárlatvezetést tart a Békeházban. Nagy szerepe van a gyűjtemény létrehozásában