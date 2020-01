A beruházások mellett fontos szerep jut az értékőrzésnek és a hagyományteremtésnek

Hagyományok megélése és a közösségek ereje: fejlesztések és büszkeségek mentén értékelte a 2019-es évet V. Németh Zsolt kiemelkedő nemzeti értékekért felelős miniszteri biztos, országgyűlési képviselő.

Az európai parlamenti választások, valamint a helyi és megyei önkormányzati választások akár értékmérő ítéletként is felfoghatók egy-egy választókörzet tekintetében is – kezdte évértékelőjét V. Németh Zsolt.

– Örömmel mondhatjuk, hogy ezúttal is jól vizsgáztunk, hiszen az országos átlagot meghaladó részvétel mellett országos szinten is rekord­közeli eredmény született, ezzel hozzájárultunk, hogy a megyei önkormányzatban az eddiginél eggyel több Fidesz–KDNP-s

képviselő dolgozzon. És nagyobb városainkban is a Fidesz jelöltjei nyertek polgármesteri mandátumot – összegezte. Arra törekszik, hogy az őszi választások után felállt testületekkel is az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően jó kapcsolatot alakítson ki, mert szeretné, hogy a választókörzet egésze egyenletesen fejlődjön.

– Büszkék lehetünk az elmúlt évek fejlesztéseire, hiszen a választókörzetemben zajlik a megye legnagyobb beruházásaként az M8-as gyorsforgalmi út építése, emellett jelentős iparfejlesztés történt Körmenden, bővül az iparterület infrastruktúrája Vasváron – sorolta. Kitért arra is, hogy a Magyar falu program révén csaknem 1,5 milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg a legkülönfélébb területeken. – Óvodafejlesztés, orvosi rendelő vagy út-, járdaépítés, falugondnoki szolgálat fejlesztése, szolgálati lakás építése, ezekre nyertek forrásokat az önkormányzatok. És örvendetes, hogy olyan régóta húzódó probléma végére is pontot tudunk tenni, mint a Vadása-tó állapotának helyreállítása, az oda vezető út felújítása vagy hazai forrásból a három őrségi település szennyvízkezelési gondjainak megoldása, a nagy csatornázási munkálatok mellett – emelte ki a helyi építkezések közül.

– Mégis, én annak örülök, hogy a gazdasági fejlesztések, fejlődés lehetővé teszi azt, hogy ne csak a „kötelező gyakorlatokat” hajtsuk végre, az intézményfejlesztést, infrastruktúra-felújítást, hanem olyan beruházások is megörvendeztetnek minket, mint a Jeli Arborétum lombkorona sétánya és a falvakban létesítendő sportparkok – vette még sorra a 2019-ben megvalósult fejlesztéseket. Kiemelte még az elmúlt esztendőből, hogy a 30 éve szabadon programsorozatba illeszkedően Für Lajosról nevezték el az egyházasrádóci művelődési házat. – Für Lajos példája vezetett engem, hogy egyáltalán közélettel foglalkozzak – idézte fel.

– Különösen örülök annak, hogy a fejlesztésekkel megújult művelődési házak, új közterek, azok akár új hagyományok életre keltését is szolgálják. Szinte alig van már falu, ahol az adventet ne közösen élnék meg, közös gyertyagyújtással, úgy vélem, ez sokkal fontosabb, mint a szép díszburkolat – fogalmazott. Említette a falusi szőlőhegyek több hasznú megújítását. – Nemcsak a táj megőrzését, az ősi gyümölcskultúra fenntartását szolgálja és a másodgazdaság lehetőségét, hanem a közösségek megerősítését is. A választókörzetemben 16 nyert ilyet – mondta a saját ötlete nyomán kidolgozott, már több milliárd forintos zártkerti programról.

– Szerencsésnek tartom magam, mert miniszteri biztosként olyan feladatot kaptam, amely az értékrendemhez illeszkedik, szinte a hobbim is. Értékeink továbbéltetésével, megismertetésével foglalkozhatok – folytatta a nem csak Vas megyét érintő munkájáról. – Az elmúlt évek egyik fontos produktuma a Mi, magyarok című műsor, amelynek kétszáz adása ment le a Kossuth Rádióban, és a trianoni százéves évfordulóhoz illeszkedve dolgozunk a folytatáson – mondta. Az általa életre hívott Folktrendet is említette: a budai Várban, a Mesterségek ünnepén mutatkozott be „a hagyomány a régi, a stílus új” mottóval megrendezett program.

És nem csak szakmai sikereket hozott az elmúlt év. – 2019-ben az eddiginél több figyelmet tudtam fordítani a családomra, saját egészségemre. Többet mozgok, egészségesebben élek, nem lemondva arról, hogy olvassak, zenéljek. Egyre inkább a családom, a gyerekeim sikereit élem meg sikerként, egyre fontosabbá és hasznosabbá válik a velük eltöltött minél több idő. Regenerálódás ahhoz, hogy a munkámat még nagyobb erőbedobással tudjam végezni, azt a kétlaki életmódot, amelyet a feleségemmel folytatunk Budapesten és Vasváron – mondta.

Egy Kányádi Sándor-idézettel zárta az évértékelést V. Németh Zsolt: „Szaporodjon ez az ország / Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’, / s ki honnan jött, soha soha / ne feledje.”