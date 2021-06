A beutazók is kérhetik az ingyenes tesztet Ausztriában

Újra bármilyen célból utazhatnak magyar állampolgárok Ausztria területére. A beutazást, valamint a vendéglátóhelyekre való belépést két külön rendelet szabályozza. Érdemes megismerkednünk az úgynevezett 3G-szabállyal (Getestet, Geimpft, illetve Genesen), ugyanis a belépéshez vagy teszttel, vagy oltással, vagy gyógyult státusszal kell rendelkeznünk.

Dallos Bertold, az Osztrák Szakszervezeti Szövetség projektvezetője tájékoztatott a részletekről. A legegyszerűbb dolguk azoknak van, akik oltási igazolvánnyal rendelkeznek, illetve felgyógyultak a Covidbetegségből. A felgyógyultaknak javasolt elvégeztetni az antitesttesztet, ennek kiállításától kezdve három hónapig átléphetik a határt. Fontos tudnivaló, hogy Ausztriában a Sinopharm és a Sinovac oltásokat elfogadják, de kizárólag beutazáshoz, a vendéglátóhelyekre, rendezvényekre történő belépéshez viszont nem. A Szputnyik oltással rendelkezők igazolását sem a beutazáshoz, sem pedig a rendezvényeken való részvételhez nem fogadják el. Akiket e három vakcina valamelyikével oltottak, azoknak javasolják az oltási igazolás mellett/helyett az antitesttesztet, melynek igazolása három hónapig érvényes mind beutazáshoz, mind vendéglátóhelyekre történő belépéshez.

Akik sem az oltásról, sem a felgyógyultságról nem rendelkeznek igazolással, azoknak teszteltetniük kell magukat, ha Ausztria területére szeretnének lépni. Az antigénteszt 48, a PCR-teszt pedig 72 óráig érvényes. Ingázóknál pedig egy hét az érvényesség beutazás esetére. Ezeket előre, itthon is elvégeztethetjük, nagy újdonság azonban, hogy a turisztikai szezonra az ausztriai, ingyenes tesztelési lehetőséget az ingázókon túl minden beutazóra kiterjesztették. Ez azt jelenti, hogy ha beutazáskor nincs tesztigazolás, a tesztet az országba lépés után 24 órán belül el kell végeztetni, majd még ugyancsak 24 órán belül a teszteredményt az adott járás egészségügyi hatóságához megküldeni.

A tesztelésre Ausztria-szerte számos tesztállomást (https:// oesterreich-testet.at) kialakítottak, ezenkívül számos település és a gyógyszertárak is kínálnak – elsősorban antigénteszt- lehetőséget. Azt, hogy az eredményt pontosan hova kell elküldenünk, célszerű az országba lépéskor megkérdezni, így csak egy egyszerű továbbküldést kell lebonyolítanunk. Nem ajánlott a határidőről megfeledkezni, mert ha elmulasztjuk a bejelentést, a rendőrség szúrópróbaszerű ellenőrzésén horogra akadhatunk, és a szankció tíz nap karantén vagy 1450 euró büntetés is lehet. Bármelyik tesztet is végeztetjük, annak érvényességi idején belül akár ki- és újra beutazhatunk az országba. Étterembe, szolgáltatások igénybevételére, rendezvényre belépésre is feljogosít. Ha viszont 48 (antigén) vagy 72 (PCR) óra elteltével szeretnénk elmenni cukrászdába, újabb tesztet kell csináltatnunk. A múzeumokban és a tömegközlekedésen nem kérnek igazolást. A legfrissebb információ, hogy a szükséges igazolással rendelkező határátlépők számára megszűnt a beutazási regisztráció. Ezt az online nyomtatványt azoknak viszont továbbra is ki kell tölteniük, akik majd a belépést követő 24 órán belül végeztetik el az antigéntesztet.

