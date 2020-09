A budai politikus Hende Csabának ment neki, pedig a baloldali városvezetésnek kellett volna

Videó bejegyzést tett közzé Ungár Péter, amiben arra utal: Hende Csaba nem engedi, hogy a Haladás Sportkomplexumot az SZKKA játékosai használják. Szombathely országgyűlési képviselője nem késett a válasszal, közölte: Ungár Péter hazudik.

Videó bejegyzést és egy petíciót tett közzé Facebook-oldalán a csak „budai milliárdosként” emlegetett országgyűlési képviselő, Ungár Péter (LMP). Ebben azt állította: „Politikai okok miatt, Hende Csaba és Homlok Zsolt nem engedi, hogy a játékosok (SZKKA – a szerk.) szakszerű módott ott edzenek, ahol szükségük lenne rá, és teszik ezt egy olyan létesíményben, amit alapvetően a közösség javára közösségi pénzből hoztak létre.” A politikus ezzel a Haladás Sportkomplexumra utalt.

A bejegyzés alatt rövid időn belül tucatnyi komment jelent meg, köztük a HVSE klubmenedzsere, Szántó Erzsébet azt írta: „Augusztus elején Tóth Kálmán képviselő úr keresett meg, hogy az Aréna Savariában mégsem fog tudni edzeni az SZKKA felnőtt csapata, mert a wax használat miatt nem tudtak egyezségre jutni a Falco csapatával (…) – ezért kéri a HVSE segítségét, hogy az NBI-es felnőtt kézilabda csapatnak szorítsunk helyet az edzéseihez a Haladás Sportkomplexumban. Mint a sportot, sportolókat szerető és tisztelő klub, lehetőségeinkhez mérten maximálisan segítettünk. A délelőtti iskolai programunk törlésével és az U11-es futballcsapatunk délutáni teremedzési időpontjainak átengedésével (…) a kérést teljesítettük.”

A klubmenedzser kitért arra is, hogy a sportkomplexumban az SZKKA felnőtt és utánpótlás-csapatai két idősávot használhatnak: 7.00 és 15.00 óra, valamint 17.40-19.10 óra között.

Hende Csaba, Szombathely országgyűlési képviselője (Fidesz-KDNP) közösségi oldalán reagált a budapesti országgyűlési képviselő súlyos állításaira. Azt írta: „Bornírt helyzet, rossz helyre címezte a kérdését, rossz időben és rossz embernek. Sem jogom, sem okom nincs a sportpálya használatát korlátozni.” Majd hozzátette: „Az a helyzet, hogy Ungár Péter hazudik.” Az Országgyűlés alelnöke rámutatott arra is: a sportkomplexum 100 százalékosan önkormányzati tulajdonban áll, így arról, hogy oda ki mehet be edzeni és ki nem, Nemény András polgármester dönt – írta. Hende Csaba hozzátette: az ügy rávilágított arra is, hogy Szombathelynek szüksége volt a sportkomplexumra, mint látszik, annak használatáért sokan versengenek.