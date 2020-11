Burgenlandi vendéglátásban dolgozó vasiakat kérdeztünk az osztrák szigorításokkal kapcsolatban

Kávézótulajdonos, gyorsétterem alkalmazottja, és egy szállodában dolgozó házaspár is megszólalt lapunk érdeklődésére.

Az elmúlt héten nem csak hazánkban emelkedett meg jelentősen a koronavírussal-fertőzött betegek száma, hanem a szomszédos Ausztriának is meggyűlik a baja a járvánnyal. Rudolf Anschober egészségügyi miniszter sajtótájékoztatón közölte, hogy amennyiben ilyen mértékben emelkedik a megbetegedések száma, úgy november közepén, de legkésőbb a hónap végén túlterheltek lehetnek az intenzív osztályok. Az osztrák kormány tehát lépéskényszerbe került. Sebastian Kurz osztrák kancellár szombaton Németországéhoz hasonló járványügyi intézkedéseket vezetett be.

Kedd hajnaltól a szomszédos országban részleges kijárási korlátozás lépett életbe. Betiltottak minden rendezvényt, bezártak a színházak, a múzeumok, az uszodák és a konditermek, a vendéglátóhelyek pedig csak kiszállítást vállalhatnak. A hotelek sem fogadhatnak vendégeket. A veszteségek 80 százalékát az állam megtéríti. Emellett éjszakai kijárási tilalmat léptettek életbe: Ausztria lakosai este 8 és reggel 6 között csak meghatározott esetekben – például munkába járás, sportolás vagy kutyasétáltatás miatt – hagyhatják el lakhelyüket. Az iskolák és az óvodák továbbra is nyitva maradnak.

Vas megyében élő, de az osztrák vendéglátásban dolgozó személyeket kérdeztünk meg az új helyzettel kapcsolatban. Az érintettek kérésére nem említjük őket név szerint cikkünkben.

Szállodában dolgozó házaspár

Elsőként egy házaspárral beszélgettünk, akik egy Burgenlandban található nagy szállodában dolgoznak. Elmondták, hogy már a múlt hét második felében jelezte a vezetőség az alkalmazottak felé, hogy szigorítások várhatók, de akkor még konkrétumról nem számoltak be. Majd szombaton értesítették az ott dolgozókat a kialakult helyzetről. A házaspár mesélte, hogy idáig maszkban dolgoztak és hetente kétszer a szálloda biztosított minden alkalmazottjának lehetőséget a tesztelésre.

A vendégek hétfő estig elhagyták a szállodát, akiknek foglalásuk volt, ők az államfő bejelentése után egyből visszamondták. Az alkalmazottai még mennek dolgozni, ugyanis a szálloda egész területét kitakarítják, az előírt utómunkákat elvégzik, majd ezeket követően a szakemberek fertőtlenítik. A házaspár elmondta, hogy a szálloda alkalmazottainak ezután heti egyszer kell bemenniük dolgozni.

Mint mondták, nekik az volt a legfontosabb, hogy ne jelentsék ki őket. A leállás alatt nem a teljes fizetésüket, csak egy részét kapják majd meg. Ez a protokoll volt érvényben a járvány első hullámának idején, a tavaszi leállás alatt is.

Gyorsétterem alkalmazottja

Szombathely közeli faluból ingázik az a fiatal lány, aki egy burgenlandi gyorssétteremben dolgozik. Az éttermeknek nem kell bezárniuk, viszont csak úgy vehetnek fel rendelést, ha nem helyben eszik meg, hanem elvitelre kérik a vendégek. Ebben az étteremben eddig is népszerű volt az elviteles szolgáltatás. A vasi lány elmondása szerint a vezetőség egy rövidebb e-mailben értesítette a dolgozókat, de hamarosan egy részletesebb leírást is kapnak, ami már az új helyzetre lesz szabva. Annyi biztos, hogy nem csak a Drive-része működik majd az étteremnek, be lehet menni a pulthoz, ugyanúgy, ahogy eddig, csak el kell vinniük a kért ételt. A kijárási korlátozás miatt a nyitvatartási idő is megváltozott, mivel este 8 után nem lehet az utcán tartózkodni reggel 6-ig, ezért nyolckor már bezárnak. Dolgozni ugyanúgy maszkban fognak, mint eddig, a kötelező előírásoknak is eleget tesznek. Azt azonban még nem tudják, hogy kevesebb lesz-e a fizetésük, és ha igen, akkor mennyivel.

Kávézótulajdonos

Egy burgenlandi kávézó tulajdonosával is beszélgettünk, aki elmondta, hogy a szigorítások komoly érvágást jelentenek az olyan vendéglátóegységeknek, amelyeknek nincs értelme elvitelre szállítania, mint amilyen például egy kávézó is. Nem volt más választása, kénytelen volt bezárni, de az alkalmazottakat a tavasszal is már érvényben lévő kormányrendelet – Kurzarbeit – miatt nem kellett elküldenie. Tájékoztatta őket a helyzettel kapcsolatban, hogy határozatlan ideig nem kell menniük dolgozni, és a bérük egy jelentős részét meg fogják kapni. A tulajdonos igyekszik naprakésznek lenni a híreket illetően, és várja, hogy mikor tudja újra megnyitni a kávézót. Reméli, hogy ezúttal rövidebb ideig kell zárva tartania.

