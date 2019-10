A celldömölki polgármester szervezete cáfolja az állításokat

Vitatható kampányfinanszírozási botrányba keveredett Fehér László – írta közleményében az Otthonunkért Közösen Egyesület (OK). Az érintett a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület Facebook-oldalán reagált az állításokra.

Komoly vihart váltott ki az OK szerdai közleménye, melyben a civil szervezet azt állítja: „A Celldömölki Helyi Akciócsoport (melynek tagja a polgármester is) ugyanis helyi közösségeknek járó EU-s forrásokat ítélt meg a polgármester által elnökölt Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület (CSÖCE) részére.”

Az állításokra a CSÖCE képviseletében előbb Tulok Gabriella reagált szerkesztőségünkbe megküldött közleményben, majd a civil szervezet közösségi oldalán a város szocialista polgármestere, Fehér László is leírta álláspontját. Mindketten így fogalmaztak: „2019 januárjában pályázatot nyújtottunk be a Celldömölki Helyi Akciócsoport pályázatára, a pályázatot támogatásra javasolták. Az év során, tavasztól őszig megvalósítottuk a programokat, amikkel a pályázatban megfogalmazott célunk szerint a helyi közösséget erősítettük.” A közleményben kiemelték azt is, hogy a celldömölki polgármester a döntéshozatal előkészítésében érintettsége miatt, a döntéshozatalban pedig azért nem vesz részt, mert a döntéshozatalt állami szervezet végzi, az irányító hatóság állásfoglalása szerint pedig nem összeférhetetlen az egyesület elnökének szerepe a polgármesteri tisztséggel.

Mi lehet a nyilatkozatháború hátterében a választási kampányon túl? Ezt próbáltuk kibogozni. Ismert, az Európai Unió által finanszírozott TOP-os programban a kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztésére és helyi közösségszervezésre úgynevezett CLLD pályázati lehetőség nyílt. 2018 novemberében hagyta jóvá a regionális fejlesztési programo­k­ért felelős helyettes államtitkár a „Kulturális és közösségi rendezvények, programok szervezése” című celldömölki, helyi felhívás szövegét, ami elérhető a város honlapján. A felhívás szövegéből kiderül: Magyarország kormánya „Érezd magad jól Celldömölkön” intézkedésében a Celldömölk város területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező civil, nonprofit és egyházi szervezetek, helyi önkormányzat, oktatási és közművelődési intézmények számára közösségi programok megszervezésére pályázati lehetőséget kínált. A pályázók projektek benyújtásával kapcsolódhattak a programhoz. A helyi támogatási kérelmeket a Helyi Akciócsoporthoz (HACS) lehetett benyújtani. A HACS-nak tagja Fehér László polgármester. Az akciócsoport ülésein készült jegyzőkönyvek ugyancsak elérhetők a város honlapján, így nem nehéz kideríteni, hogy melyik ülésen vett részt és melyiken nem a szocialista politikus. A CSÖCE által benyújtott támogatási kérelem a HACS április 15-ei gyűlésén került napirendre. A városháza földszinti kistárgyalójában megtartott ülésen a polgármester jelen volt, azonban a támogatási kérelemről tartott szavazás előtt jelezte a tagoknak érintettségét, és nem voksolt. Mint ahogy nem voksolt Tulok Gabriella sem, aki a jelenléti ív tanúsága szerint meghívottként vett részt a gyűlésen, ezúttal az önkormányzati hivatalt és nem a CSÖCÉ-t képviselve. A jegyzőkönyv szerint a HACS tagjai egyhangúlag hagyták jóvá a CSÖCE Cselekvően a közösségért, együtt Celldömölkön címmel benyújtott projektjének napirendjét, támogatásra javasolták a mintegy 6,1 millió forintos kérelmet. Mondhatnánk, nincs itt semmi látnivaló. Minden jogszerű.

Fehér László június végén bejelentette: a CSÖCE támogatásával polgármester- és képviselőjelöltként is elindul az önkormányzati választáson. Ezzel párhuzamosan pedig a CSÖCE elkezdte megszervezni azokat a közösségépítő rendezvényeket, melyekhez uniós forrást kapott. Az önkormányzati választás kampánya hivatalosan augusztus 24-ével indult. A fent említett pályázati forrásból finanszírozott rendezvények közül kettő pedig éppen a kampányidőszakra esett. Augusztus 19-én és szeptember 15-én hirdetett a szervezet családi napot, szeptember 29-én pedig egészségnapra várták a cellieket. A programok ingyenesek voltak, hiszen azokat a Cselekvően a közösségért, együtt Celldömölkön projekt keretében valósították meg, az Európai Unió támogatásával.

A CLLD celldömölki pályázati felhívásának egyik pontja szerint nem támogatható a programban az a rendezvény, amely politikai célokat szolgál. Kérdés: a választáson induló, polgármester- és képviselőjelölteket állító CSÖCE kampányidőszakban megvalósított eseményei szolgáltak-e politikai célokat? A kérdést természetesen elküldtük a Pénzügyminisztérium sajtóosztályának is, amennyiben választ kapunk, közöljük.