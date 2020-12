A celldömölki születésű Gosztola Anita a varázslatos karácsonyért dolgozik Bécs belvárosában

Bár most nehezített terepen dolgozik, az idén is szívvel-lélekkel gondoskodik arról, hogy vásárlói otthonába és lelkébe beköltözzön a karácsony. A celldömölki születésű Gosztola Anitát munka közben értük utol – számára ez az év legsűrűbb időszaka.

Mint maga a karácsony

Novemberben több alkalommal élő videóban jelentkezett be Bécs belvárosából a karácsonyi dekorációs és ajándéktárgyak lelőhelye, a Wiener Christmas Salon tulajdonosa. Láthattuk őt a közösségi oldalon egy nappal a terrortámadás után, üzent a különlegesen szép Franziskanerplatzról, legutóbb felhívást tett közzé egy egyedülálló kiállítás létrehozásáról. A My little Vienna néhány perces, online térbe kiküldött felvételeit nézve feltűnik, milyen nyugodt, kiegyensúlyozott, megnyugtató és reményt adó a hangja. Gosztola Anita olyan, mint maga a karácsony. Pedig nehéz időszakokon van túl ő is, megviselték a lelkét az elmúlt hónapok.

– Tavasszal, a járvány első időszakában eltűntek a turisták a belvárosból, és velük együtt kényszerűen csökkent azoknak a száma is, akikkel évek óta dolgozom. Mintha kihúzták volna a lábam alól a talajt – meséli, és bár optimista ember, időbe telt megtalálnia a lelki kapaszkodókat. – Önismeretre, bátorságra volt szükségem, a komfortzónán kívüli létre ítélt engem is a vírushelyzet. Azóta már nem a célt vetítem magam elé, inkább arra figyelek, hogy jól érezzem magam a „mostban”. Ez mindig megerősít, hogy a saját utamon járok – mondja.

Hangulat

Leplezetlenül beszél a nehézségekről is Anita, aki január első napjaitól a karácsonyra készül. A turisztikai szakmenedzser végzettségű, korábban az idegenforgalomban és a médiában is tapasztalatot szerzett üzletvezető mindig élményt adott ajándékba a vendégeknek. A kereskedelemben is hasznát veszi a tanultaknak, mégis más ez a szektor: karácsony után két héttel már vásárba megy, figyeli és adott esetben ő szabja meg a trendet – adnak a véleményére.

A hamisítatlan bécsi karácsonyi hangulatról így mesél:

– Forralt bor, Bratwurst (sült kolbász) és Kaiserschmarrn (császármorzsa) illata száll. Kézműves fafaragások és szalmából készült angyalok díszítik a karácsonyfákat, készülődés előzi meg az ünnepet. A vallásos osztrákok körében nagy kultusza van a Christkindlnek, aki a mi Jézuskánknak felel meg. Az ajándékot hozó Szent Mikulás december 6. környékén Ausztriában is megjelenik, de itt püspöksüveget visel és püspöki botot tart. 1900-ban Bécsben készült el az első hógömb – erre is büszkék az osztrák fővárosban. Ahogy arra is, hogy 1837. december 24-én született Sisi, Ausztria császárnéja, Magyarország és Csehország királynéja. A családi körben töltött szentestén hangzik fel a Csendes éj, amelynek az eredeti szövegét Josef Mohr osztrák pap írta.

Dekoráció

A karácsony a művészeket, tervezőket is megihleti. Anita a letisztult, természetes anyagú dekoráció mellett tőlük vásárolt, mívesen megmunkált, egyedi díszeket is bemutat, amelyeken felfedezhetők például Bécs emblematikus látnivalói. A szemet gyönyörködtető porcelángömbök némelyike kristállyal díszített, és van, amelyik történetet ábrázol – a Bécsben élő osztrákok és a különböző nemzetiségű bécsiek egyaránt vevők az újdonságokra. Más kérdés, hogy minden nemzet mást tart szépnek, mondja Anita, aki feladatának érzi, hogy az ünnep történetét és a régi idők karácsonyait megmutassa a jövőnek – szalonjának egy része múzeum.

Koronavírus, lezárás

Bécs belvárosában most kevesen fordulnak meg. Üresek a bárok, bezártak a munkahelyek. Anita üzlete is bezárt, most az online térre, a rendelésekre koncentrálnak teljes szívvel, ott kell helytállniuk. Tanulja ezt a világot, és most is folyamatosan keresi az új utakat, lehetőségeket.

– Az élet mindig megmutatja, hogy nincs mitől félnünk. Egyetlen dolgunk van: tenni, cselekedni. Egyik reggel ébredés után egy kép sejlett fel: vitorlázni tanultam egyik nyáron, viharba kerültünk, és a barátom nyugalomra intett. Pillangózzunk, ezt mondta. A nagyvitorla és az orrvitorla egymással ellentétes oldalon feszült, közben erős kéz tartotta a kormányt – mi pedig máris kevésbé voltunk törékenyek. Vihar van most is, amit megpróbálok inkább élvezni, és bízom abban, hogy kijutunk ebből a helyzetből – mondja.

Néhány hete még azt tervezte: ha az idén elmarad a Christkindlmarkt, a vásározók egy részét behívja a szalonjába, segítik egymást. Azóta bezárták az üzleteket. Végül mégis benépesült a szalon: két hete a Volksoper, Bécs egyik nagy színpadának művészei forgatnak ott mesejátékot. Ennek szervezésén kívül egy nemrég érkezett megtisztelő felkérés is foglalkoztatja. Egy idős hölgy kereste meg: 3500 darabos gyűjteménye van Sisi korabeli karácsonyi díszekből, amit Bécsben szeretne kiállítani. A tárlat létrehozásához, fenntartásához keres most üzleti partnert Anita, aki Sisi születésnapjára december 24-én délután még koccint a kollégáival, a szentestét Magyarországon tölti. Addig minden karácsonyi kérést és kívánságot teljesít, és legalább 11 nyelven kíván meghitt, békés ünnepet.