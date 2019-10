A civil szféra aktivitása is megtette a magáét Egyházasrádócon

A faluban nyolc jelölt versengett tegnap a polgármesterségért, a hat képviselői helyre 21-en jelentkeztek. Vajon mi alapján döntöttek a helyiek?

A Kossuth Lajos utcai Für Lajos nevét viselő művelődési központban kialakított szavazókörbe összesen 1080 választópolgárt vártak vasárnap, a 15 órai adatok szerint a jogosultak 50,28 százaléka adta le a voksát. Baki Gyuláné, Dobronics Gábor Sándor, Kiss Tibor, Némethné Grasanovics Zsuzsanna, Novák Csabáné, Sőre Zoltán, Szvoboda Tamás és Tóth Szilárd közül csak a legutóbbi indult a Fidesz–KDNP színei­ben, a többiek függetlenként mérették meg magukat.

– Sok mindent lehetne tenni a faluban, van feladat – hallottuk a többgyermekes Pecsics házaspártól, akik ebéd után a szavazókör felé tartottak. Szerintük kívánnivalót hagy maga után az utak, a járdák, a játszótér állapota, meg kellene oldani a vízelvezetés kérdését; nagyobb odafigyeléssel mindez kivitelezhető lenne. – Mintha a jelenlegi vezetés nem érezte volna a magáénak ezeket a gondokat, ezért gondolhatták sokan úgy, hogy megpróbálkoznak a polgármesterséggel. Egyházasrádócon aktív, tettre kész emberek laknak, sok az egyesület az önkéntes tűzoltóktól a faluszépítőkig – mondták, hozzátéve, hogy örülnek a választási lehetőségnek, hiszen éppen ez a demokrácia lényege. Az egyik esélyesnek a korábban képviselő Tóth Szilárdot mondták, de szerintük többen is alkalmasak faluvezetőnek, a lényeg az, hogy ne húzzon kétfelé a testület. Az említett tűzoltó-egyesület vezetője, Szijj Ákos képviselőnek jelöltette magát. Vele azután találkoztunk, hogy bedobta a szavazólapját az urnába. – Főzhetünk gulyást vagy égi mannát, kevesen vannak a rendezvényeken, ki kellene mozdítani az embereket. A sároslaki és a kisújfalusi rész is kicsit elhanyagolt, sok a tennivaló, mondta. – Nem ismerünk közelről minden jelöltet, de az egyik a rokonságunkban van, mi őt tartjuk megfelelőnek. A képviselők közül is könnyen döntöttünk, abban bízunk, hogy majd összetartják a közösséget és beleszólnak a dolgokba, nem csak bólogatnak – mondta Molnár Jenőné, Csoknyai Jánosné és Nagy Józsefné. Az egyikük még megjegyezte: „Könnyű pénzkereset a polgármesterség.”

A legutóbbi ciklusban Szvoboda Tamás volt a polgármester, ő 14 óra körül adta le a voksát. – Az utolsó időszakban látszott, hogy az a jelölt, aki nagyon nyerni akart, indított maga mellett is valakit. Aki például a pénteki politikai rendezvényt meghirdette, amellett egy másik jelölt is korteskedett. Bízom abban, hogy folytathatom a megkezdett munkát, sok mindent letettünk az asztalra – mondta.

– Minimális számú – harminchárom – ajánlást ír elő a jogszabály a polgármester-­jelöltséghez, ez torzíthatja a képet, vélekedett dr. Németh Péter jegyző. Bizonyos előképzettséghez, esetleg tanfolyam elvégzéséhez kötné a jelöltséget, hogy az indulóknak legyen rálátásuk, mire vállalkoznak. Hasonló véleményt formált a képviselőjelöltekkel kapcsolatban: a mostani jogszabályi környezetben könnyű az indulás. A sok jelöltre magyarázatként kiemelte az aktivitást is a civil szféra részéről. Harmadrészt azt a sajátos helyzetet, hogy egy korábban leváltott polgármester, akivel szemben jogerős ítélet van, most újra indult.