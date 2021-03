A Covid-ellátás és az oltópontok működtetése jelentős pluszterhet ró a Markusovszky kórházra

Az egészségügyi dolgozók 4 százaléka nem írta alá a szerződését, de ez nem okoz zavart az osztályok működésében, a betegellátás továbbra is biztosított – prof. dr. Nagy Lajos főigazgató az aktualitásokról beszélt.

Március 1-jétől az állami és önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatóknál dolgozók jogviszonya egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakult át. A Markusovszky-kórházban 83-an nem írták alá új munkaszerződésüket, erősítette meg a főigazgató.

– Összességében az érintettek 4,1 százalékáról van szó, ami megfelel az országos átlagnak. Tizenöt orvos távozott, közülük ketten tartós fizetési nélküli szabadságon voltak, négyen rezidensek, egy főorvos. Az ő távozásuk nem, a 41 ágy mellett dolgozó nővér, ápoló kiesése már okoz fejtörést, de ez mondhatni szokványos, hiszen az osztrák munkaerőpiac elszívó hatását Szombathelyen békeidőben is érezzük. A nővérek pótlását már megkezdtük, elsősorban szakdolgozók jelentkezését várjuk, de segédápolókét is – hallottuk prof. Nagy Lajostól.

Aktuálisan a járványhelyzet helyi vonatkozásait is említette.

– A harmadik hullám az előzőeknél jóval nagyobb dinamikával zajlik, egyre magasabb esetszámokat produkál. Ennek megfelelően a kórház erőforrásait is át kell csoportosítanunk a Covid-ellátásra, ami több osztály működésének korlátozásával jár: csak a sürgős és halaszthatatlan esetek ellátására lesz lehetőség megyénkben és országosan is. A harmadik hullám ütemével sajnos az oltás nehezen veszi fel a versenyt. A legoptimálisabb esetben is hónapokba telik, amíg az átoltottság olyan arányú lesz, hogy a nyájimmunitást megközelíthetjük – mondta a főigazgató.

– Nem lehet eléggé hangsúlyozni, milyen fontos a járványügyi szabályok betartása. Ne felejtsük el, a védőoltás nem a fertőzéstől véd: azt eredményezi, hogy a fertőzés viszonylag enyhe tünetekkel zajlik le. Ha nem vesszük komolyan az intézkedéseket, függetlenül attól, hogy megkaptuk-e a vakcinát, vagy sem, ugyanúgy megfertőződhetünk és fertőződünk is – hangsúlyozta. Végül a kórházi oltópontokon végzett munkára tért ki, ami hétköznap és hétvégén ugyancsak átcsoportosítást igényel. Mint mondta, az egészségügyi dolgozók és maga az is intézmény is komoly megterhelésnek van kitéve. Jelenleg 114 Covid-pozitív beteg van a kórházban, és a számuk napról napra nő.

Kiemelt képünkön: Prof. dr. Nagy Lajos főigazgató: négy százalék nem írt alá, nincs zavar a működésben