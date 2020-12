A Covid után újra kell építeni a vasi településeken a közösségi életet

Jó megfigyelés, hogy egyre több a közművelődésben dolgozó ember, miközben a járvány miatt nincsenek „élő” programok. A vírushelyzet egybeesik a törvénynek való megfelelési igyekezettel: 2021. január 1-től minden településen alkalmazni kell legalább középfokú végzettségű közművelődési szakembert.

A Nemzeti Művelődési Intézet Vas megyei igazgatósága nem csak képzést indított, hanem fel is vette az embereket egy évre: szerződést kötött az önkormányzatokkal, hogy amíg képzi, addig foglalkoztatja is a delegáltjaikat, akik tehát az NMI-től kapják egy évig a fizetésüket. Miközben elvégzik a 900 órás gyakorlatorientált kurzust, már tevékenykednek is a községekben, ahonnan jöttek.

Vas megyében 154 település ellátatlan, vagyis nem tud megfelelni a törvényi elvárásnak, amely 2017-ben azt szabta meg, hogy kötelező az alapszintű közművelődés a kistelepüléseken. A személyi feltételek biztosítására pedig 2021-ig kaptak haladékot. A Nemzeti Művelődési Intézet a Közművelődési, Foglalkoztatási és Képzési Programja keretében nyújt segítséget abban, hogy egy év múlva elegendő számú képzett szakember legyen. Vas megyében eddig száz embert vettek fel, december 11-ig lehet még jelentkezni. Több falu úgy döntött, hogy közösen foglalkoztatnak egy embert.

Éles Krisztinától, az NMI Vas Megyei Igazgatósága igazgatójától megtudtuk, hogy az egy évig képzésben lévő és egyúttal foglalkoztatott jelöltek az NMI-től kapnak feladatokat, például helyi értékek feltárására, amatőr művelődési közösségek mentorálására. Eddig három középfokú és egy felsőfokú csoport jött össze; utóbbira is nagy az igény, mert egyes önkormányzatok eleve diplomás munkatársat kerestek, akit csak egy kicsit kell átképezni. A képzési helyszínek Szombathelyen, Vépen és Nádasdon lesznek, az igazi terepgyakorlat azonban mindenkinek otthon a falujában.

Nemesládony polgármestere, Rubóczkiné Börczy Viktória elmondta, a 161 lelkes kis faluban sem bolt, sem kocsma nincsen, az emberek a templomban vagy a kenyeresnél tudnak csak összejönni, pedig jó lenne, ha az itt élőknek rendszeresen lennének programok, elindulna a közösségépítés a Covid után. Eddig évente néhány rendezvényük volt, szeretnék, ha ez bővülne, és működnének kis csoportos közösségek is.

– Szívből örülünk a kezdeményezésnek. Van a faluban művelődési ház és könyvtár, de csak olykor veszik igénybe a fiatalok. Szükséges egy szakember, aki összefogja őket, és az időseket is, akiknek a mentális erő megtartása is fontos a közösségben, mert sok az egyedül élő – mondta a polgármester. – Támogatom és nyitott vagyok, hogy körök induljanak, és legyen élet a faluban.

A jelenlegi helyzetben senki semmi biztosat nem tud mutatni, de a közművelődési szakemberek delegálása képzésre, és az önkormányzatok szándékának kinyilatkoztatása, hogy egy év múlva foglalkoztatják őket, mindenesetre mutat egy irányt: szervezni kell az életet, magától semmi sincs.

Nemesbődön Zsizsik Katalin társadalmi megbízatású polgármester megerősíti ezt a célt: szeretnék fellendíteni a kulturális életet a faluban.

– Szerettem volna magam mellé egy szakképzett, agilis fiatalembert, aki hozza a tapasztalatait, amelyeket máshol már jól működtetett. A közösségi házunkban megvan az infrastruktúra, 118 gyerek és 112 idős lakik itt, akiknek van ideje és energiája, hogy részt vegyenek programokon. A lakosság negyven százaléka betelepült, őket is integrálni kell. Szeretnénk, ha mindenki jól érezné magát a faluban, ne csak aludni járjanak haza. szeretnék az ünnepeinkre műsorokat, heti egyszer termelői piacot, az iskolába menőknek számítógépes felkészítést, mert látjuk, hogy szükség van a digitális tanulásra.

Barta Zsankó Veronika az egyike annak a száz hallgatónak, akiket önkormányzatuk delegált az NMI képzésére. Mindjárt kettő is, mert az ő esetében: Zsennye és Rábatöttös összefogtak, egy év múlva a két falu megbízásából fog mindkét helyen dolgozni.

– Csipkereki származású vagyok, öt éve költöztem Rumba, ahol az önkormányzathoz kerültem. Először a rábatöttösi könyvtárat ajánlották fel, és én örömmel átvettem. Aztán a polgármester megkért, hogy próbáljam fellendíteni a közösségi életet, és erre is nagy kedvvel mondtam igent, mert korábban is ezt szerettem volna, szeretek pezsegni. Ezután társult a zsennyei polgármester azzal, hogy hallották, milyen ügyes vagyok, így a két falu küldött a képzésre. Gyerekkori álmom vált ezzel valóra.

Az NMI az 5000 fő alatti településeknek is segít a szakemberképzéssel. Ez Vas megyében két községet (Gencsapáti, Ikervár) és hét várost érint, közülük Répcelakról, Vasvárról, Vépről, Őriszentpéterről már delegáltak, a többi helyen még keresik a megfelelő embert. Ezenkívül az Agora Szombathelyi Kulturális Központ is kapott három embert a foglalkoztatási programban, annak jegyében, hogy az NMI Agora Műhelyt hozott létre az országban, amelynek a szombathelyi is tagja.

Kiemelt képünkön: Rubóczkiné Börczy Viktória, nemesládonyi polgármester szeretné, ha szakember szervezné a helyi kulturális életet