A család legújabb jövevényét is karjában tarthatta az üknagymama

Az ő családjukban is megadatott, hogy az üknagyszülők a karjukban tarthatták ük­unokáikat, amikor megszülettek, és szerencsére azóta is nap mint nap látják őket cseperedni, írta Atanaszov Ákosné Katalin, miután olvasta a Farkas családról szóló cikkünket.

A kedvünkért Katiék csényei otthonában jött össze öt generáció.

A most 39 éves Kati mindig azt kívánta a Jóistentől, hogy fiatalon lehessen anyuka és nagymama. Az előbbire ott volt a családi példa: az édesanyja és a nagymamája is 21 évesen szült először, az utóbbira azért vágyott, mert nem tudta elképzelni, hogy ne tudjon az unokák után szaladni, mert mondjuk, fáj a dereka vagy a lába. Mindkét álma teljesült: 17 évesen szülte az első gyermekét, Krisztit, és ugyancsak nagyon fiatalon, 29 évesen a második házasságában a most kilencéves Dávidot. Azt azért bevallja, „egy világ omlott össze benne”, amikor megtudta, hogy a 18 éves lánya várandós, hiszen éppen akkor ők is gyereket szerettek volna még a férjével, a lombikprogram kellős közepén jártak. Ez volt a belépőnk a családhoz.

A helyszínen aztán beleláthattunk az olaszos temperamentumú, nevetős, hangos mindennapjaikba és az öt generáció viszonyrendszerébe: finomkodás nélkül tárták fel a nehézségeket, beszéltek a konfliktusokról és a kis korkülönbségből adódó, mosolyogtató szituációkról.

A 21 éves Krétai Krisztina nyitott ajtót – ő Kati nagylánya –, a hároméves Zalán és a kétéves Csanád anyukája. Hamar kiderült, hogy a fiúk anyának szólítják őt és Katit is, ha viszont baj van, először a nagymamájukhoz szaladnak. Katinak – és ebből nem is csinál titkot – Zalán a mindene, erős kapcsolata van az unokájával, aki a 33. héten, rendellenességekkel jött a világra, de mostanra jár, sőt szalad, igaz, kissé le van maradva a kortársaitól. Babakorában sokszor ő etette, ő volt ott, amikor kijött az első foga, és most az ovis beszoktatást is ő szeretné vállalni. – Sok szörnyűség történt az életemben. Szinte gyerekként eltemettem egy gyerekemet, de amióta Zalán velünk van, minden más és minden szép. Imádom a gyerekeimet és a másik unokámat, Csanádot is, de Zalánnak köszönhetem, hogy teljes vagyok. Míg élek, a támasza, páncélja leszek – mondta szenvedéllyel Kati.

A lánya kicsit féltékeny, még inkább hálás a hatalmas segítségért. Sőt, szerinte az anyukája egy hős, hiszen ő és a kisebbik fia is neki köszönheti az életét. Kati hívott mentőt Csanád születésekor – a történteket nem részletezték, a lényeg, hogy időben értek a kórházba, amikor már nagy volt a baj. Kriszti azért is szerencsésnek érzi magát, mert a nagymamája és a dédszülei is a közelben élnek, és nagyon összetartó a családjuk. Ők Nicken, a nagymama, Takács Imréné Erika (59) pedig Répceszemerén lakik.

Erika gyerekkorától a fejébe vette: három gyereket mindenképpen szeretne. Ehhez képest lett még kettő. Ő is nagyon fiatalon szült, öt gyermek édesanyja, szókimondó, vidám asszony és Kriszti legfőbb cinkosa. Nincs olyan titok, amit ne tudna. Nevetve mesélték, előfordult, hogy Erikát, amikor az egyik lányát terhességi vizsgálatra kísérte, kismamának nézték, Krisztit és Katit pedig nem egyszer barátnőknek hitték.

Amikor pedig orvoshoz mentek a fiúkkal, Katit szólította anyukának az orvos.

– Van annak előnye, hogy nincs nagy különbség életkorban a generációk között. Így hozta a sors – ezt már Tóth Istvánné Lenke nénitől (84) hallottuk, aki szerencsés és nagyon boldog öregasszonynak mondja magát, hogy megérhette az üknagymamaságot. Azt azért bevallotta, nehéz a név- és születésnapokat fejben tartani. Lenke néni a látóidegsorvadása miatt az ükunokákat már nem láthatta, de arról még fénykép is van, hogy Zalánkát a kezében tartja. Frissen jöttek haza a PIC-ről, amikor a kezébe adták. Kriszti nem félt, hogy nem lát a dédi, és emiatt leejtheti Zalánt, bízott benne, hiszen mégiscsak felnevelt két gyereket, az unokákat, dédunokákat is.

A látogatásunk alatt Lenke néni jobbára csendesen üldögélt az asztal mellett, a férje, Tóth István Pista bácsi (85) a kezét végig a felesége karján pihentette. Hatvannégy éve – és ha megérik a jövő márciust, már 65 – nagyon jó társai egymásnak. Évtizedekig a felesége szolgálta ki, az otthonukban most minden Pista bácsira vár a ház körül, de számára ez nem teher. Minden este úgy alszanak el, hogy fogják egymás kezét, és gondolatban végigmennek a családon: „hatalmas boldogság, fenséges érzés”, hogy két gyermeket, öt unokát, hat dédunokát és két csodálatos ükunokát adott nekik az ég.

