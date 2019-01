A családok lova lehet a népszerű muraközi

A muraközi ló egyre népszerűbb, ráadásul a fajta a megyei értéktárba is bekerült.

A közelmúltban tartották a 2016-ban indult muraközi kutatási program éves értékelését. Az összejövetelen részt vett V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, a kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos is, akinek meghatározó szerepe volt a program elindításában. Méltatta az Őrségi Nemzeti Park és a magángazdák munkáját, amit az értékes lófajta regenerálása és szaporítása érdekében tesznek. Hangsúlyozta, hogy a muraközi ló a megyei értéktárba is bekerült, tehát a társadalom részéről is kiemelt figyelmet kap. A muraközi a klasszikus magyar hidegvérű ló úgynevezett tájfajtája, mely a délnyugat-magyarországi Muraközről kapta a nevét. A hajdani gazdasági lónak napjainkban új szerepe van, családi lóként sokak, köztük gyerekek társa lett. Nyugodt vérmérséklete és számos kedvező tulajdonsága miatt jó lehetőséget kínál a szabadidő eltöltésére.

Fogatban, nyereg alatt vagy terápiás lóként is jól használható, de ahol még van rá lehetőség munka lóként is megállja a helyét. Az ülésen elhangzott, hogy tavaly húsz muraközi csikó született. Így szépen szaporodik az állomány. Jelenleg 78 kanca, és 11 tenyészmén vagy mén jelölt képviseli a fajtát. 2018- ban már több mint negyven kancát fedeztettek. Az Őrségi Nemzeti Park mellett 15 magángazda tart kancákat, és két lovasiskola vásárolt muraközi csikókat terápiás lovagoltatás céljára. További lótartók részéről is nagy az érdeklődés a fajta iránt. Ez örvendetes, a program sikeressége érdekében is. Tenyésztők ígérete alapján a születendő csikókhoz a leendő lelkes muraközi-tartók is hozzájuthatnak majd.

