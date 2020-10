A császári és királyi 11. huszárezred története – Bemutatták a dokumentumfilmet

A közelmúltban tartották Boros Ferenc és Horváth Zoltán Für Kaiser und Vaterland – Királyért és Hazáért – A császári és királyi 11. huszárezred története című ismeretterjesztő dokumentumfilmjének online bemutatóját.

A filmből megismerkedhetünk a tíz év alatt felépült laktanya történetével, amely 37 épületével Magyarország egyik legnagyobb ilyen jellegű létesítménye volt. Történészek beszélnek az egykori 11-es huszárezred belső életéről, a hároméves szolgálati idő feladatairól, a kiképzésről, a tiszti kaszinóról és a párbajokról.

Értékelés hangzik el a katonai cselekményekről is, köztük a sikeres limanovai és balamutowkai ütközetről. A családban élő történetekkel megszólalnak az egykori huszárok leszármazottai, köztük dr. Széll Kálmán, akinek több felmenője is kötődött a huszár­ezredhez. A ma már csak alig több mint tucatnyi leromlott állapotú épületet légi felvételeken is megszemlélhetjük.